أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 7-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين بحجم تداولات بلغ 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.8% عند 10123 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.08%، ليسجل 1989 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.1% مسجلًا 2923 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 123 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 16 وبقي 53 دون تغير.

أخبار البورصة…تعيين محمد فريد قائما بأعمال هيئة الرقابة المالية

موظفو البورصة المصرية يحتفلون بتعيين محمد فريد رئيسا للرقابة المالية

وشهدت أخبار الجلسة ،صدور قرار رئاسى بتعيين دكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2022.

وتكلف الدكتور محمد فريد صالح برئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017.

ويشغل الدكتور فريد حاليًا منصب رئيس الاتحاد اليورو آسيوي للبورصات وذلك بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية.

واحتفل العاملون في البورصة المصرية اليوم الأحد بالدكتور محمد فريد بعد صدور قرار رسمى بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية.

وقال د. محمد فريد خلال كلمته إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا كبيرا بين جميع المؤسسات العاملة في المجال ، كما تقدم بالشكر والتقدير لأسرة البورصة المصرية عل ما قدموه من جهد وتعاون وإيثار خلال فترة توليه رئاسة البورصة.

وأوصى فريد فرق العمل بالبورصة باستمرارية العمل على النهج الذي تم اتباعها على مدار الخمس سنوات الماضية في مختلف الملفات حتى تتبوأ البورصة المصرية مكانتها، وفقا لبيان صحفى اليوم الأحد.

أخبار البورصة المصرية..باكين تتلقى عرض استحواذ منافس من سايبس بسعر 18.5 جنيه للسهم

كما أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية، تلقيها عرض استحواذ من قبل الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) بسعر مبدئى يتراوح بين 17.5 إلى 18.2 جنيه للسهم.

وقالت باكين في إفصاح مرسل للبورصة المصرية في ختام جلسة الأحد، إن هذا العرض وصل إليها عبر البريد المسجل بعلم الوصول في تمام الساعة الواحدة والنصف إضافة إلى نسخة أخرى مقدمة باليد.

وأشارت سايبس لمواد البناء والكيماويات إلى أنها ستحدد السعر النهائى للعرض بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة على شركة باكين ،كما نوهت بأن عرضها يستهدف كامل الأسهم بنسبة 100% أو 60 % كحد أدنى.

كانت باكين قد نفت تلقيها خطابات رسمية للاستحواذ عليها من قبل (سايبس) صباح الأحد، وفقا لإفصاح أول منشور على شاشة التداول قبل ورود الإفصاح الأخير المؤكد لوصول العرض عبر البريد .

وتمتلك مجموعة سايبس أربعة مصانع فى مصر لتصنيع الدهانات بقدرة إنتاجية 200 ألف طن دهانات سنويا، كما تمتلك مصانع أخرى في السعودية وليبيا ولبنان وجنوب أفريقيا.

وتلقت باكين فى 7 يوليو الماضى عرض استحواذ على كامل أسهمها من شركة سايباد للاستثمار الصناعى ش.م.م بسعر يتراوح من 16 إلى 16.5 جنيه للسهم.

أخبار البورصة.غاز مصر تدعو قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأسمالها إلى مليار جنيه

كذلك أعلنت شركة غاز مصر -المتخصصة في توزيع الغاز الطبيعى – موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الشروع فى إجراءات دعوة قدامى المساهمين لتغطية زيادة رأسمالها إلى مليار جنيه تقريبا.

واعتمدت غاز مصر فى 27 يوليو الماضى نتيحة تقرير قيمة عادلة للسهم (معد من سوليد كابيتال للاستشارات المالية ) بقيمة 26.61 جنيه للسهم فى إطار متطلبات زيادة رأسمال المصدر من 480 مليون جنيه إلى مليار تقريبأ.

ومن المقرر أن تمول زيادة رأسمال الشركة نقدا عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة العادلة التى انتهى إليها تقرير المستشار المالى المستقل.

تأسست غاز مصر عام 1983، وهى أكبر شركة لتوزيع الغاز الطبيعي فى مصر، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 80% و20% لمساهمين آخرين يمتلكون حصصا أقل من 5% من الأسهم الحرة فى البورصة وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 20 يوليو الماضى.