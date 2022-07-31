أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 31-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات 649 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.04% عند 9467 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة 1.13%، ليسجل 1868 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.99% مسجلًا 2734 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 649 مليون جنيه تقريبًا، اتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 89 سهمًا من إجمالي 185 متداولة، بينما هبط 42 وبقي 72 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..بي انفستمنتس تدرس خيارات حصتها فى توتال مصر بعد صفقة أدنوك الإماراتية

توتال إيجيبت

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة بي انفستمنتس القابضة إنها ستدرس جميع الخيارات المتاحة حول حصتها فى شركة توتال مصر المتخصصة فى خدمات تموين السيارات بعد صفقة الاستحواذ الإماراتية الأخيرة.

وأعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية 28 يوليو الحالى، عن توقيع اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية للاستحواذ على %50 من حصة الفرع المصرى «توتال مصر» بقيمة تقارب 186 مليون دولار.

وتتضمن الاتفاقية دفع مبلغ إضافى يصل إلى 17.3 مليون دولار فى حال استيفاء شروط معينة (للاستحواذ) مما يصل بإجمالى الصفقة إلى 203 ملايين دولار – ما يعادل 3.8 مليار جنيه.

وتستحوذ بي إنفستمنتس القابضة على 6.38% فى توتال مصر بطريقة مباشرة، كما ترتبط بمجموعة مساهمين آخرين (مجموعة مرتبطة) تستحوذ على 9% من الأسهم.

وقالت بى انفستمنتس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، إنها تلقت إخطارا باتفاقية أدونك مع شركة توتال الفرنسية باعتبارها أحد المساهمين فى الفرع المصرى (توتال مصر) وجار دراسة جميع الخيارات المتاحة مع المجموعة المرتبطة.

وتنقسم صفقة أدنوك إلى قسمين الأول يختص بالاستحواذ على 34.6% من حصة توتال الفرنسية فى الفرع المصرى، بينما يختص القسم الثانى بشراء الأسهم المملوكة لمجموعة بى إنفستمنتس القابضة (BINV).

وتتيح الاتفاقية لمجموعة بى إنفستمنتس القابضة (BINV) شراء حصة الشركة الفرنسية البالغة (34.6%) بموجب حق أولوية الشراء أو ما يعرف بحق الشفعة باعتبارها من المساهمين فى الشركة محل البيع ، ولكن بنفس السعر المقدم من الشركة الإماراتية (أدنوك) قبل 29 أغسطس القادم.

أخبار البورصة المصرية..إحالة دعوى «المصرية للمنتجعات» فى نزاع سهل حشيش للمرافعة مجددا بعد 11 سنة تداول

المصرية للمنتجعات

كما أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إحالة دعواها ضد هيئة التنمية السياحية في نزاع منطقة سهل حشيش للمرافعة مجددا بجلسة 22 أكتوبر القادم وذلك بعد 11 سنة من التداول فى المحاكم المصرية.

وقالت المصرية للمنتجعات في إفصاح مرسل للبورصة اليوم الأحد، إن هيئة المحكمة ناقشت تقرير هيئة المفوضين الجديد حول النزاع بجلسة 21 مايو، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 31 يوليو الجارى ثم قررت إحالتها للمرافعة مجددا بجلسة 22 أكتوبر القادم.

وأشارت الشركة فى إفصاح سابق، إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 17 نوفمبر الماضي، وقررت هيئة المحكمة إحالتها مرة أخرى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلي اعتمادا على مستندات وطلبات جوهرية مقدمة.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.

أخبار البورصة..ياسين منصور يرفع حصته فى «بالم هيلز» إلى 6% بعد شراء 350 ألف سهم

ياسين منصور بالم هيلز

كذلك أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير عن قيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ياسين إبراهيم لطفى منصور بشراء 350 ألف سهم إلى حصته بقيمة إجمالية قدرها 430.5 ألف جنيه تقريبا.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح مرسل اليوم،إن نسبة مساهمة رئيس مجلس الإدارة ارتفعت بعد تلك العملية من 5.99% إلى 6.01% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.23جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط ياسين منصور بمجموعة مرتبطة تستحوذ على 41.97% من إجمالى أسهم الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 6 مليارات جنيه موزعا على 3 مليارات سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم ، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية المساهم الأكبر بنسبة 40.18%.

كما يساهم البنك العربى الأفريقى الدولى المساهم بنسبة 12.56% ،إضافة إلى ياسين منصور الذى ارتفعت حصته إلى 6%، فضلا عن آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 20 يوليو الجارى.