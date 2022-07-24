أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 24-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات بلغت 565 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.15% عند 9276 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.94% ليسجل 1815 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.85% مسجلًا 2664 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 565 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 77 سهمًا من إجمالي 186 سهمًا متداولًا، بينما هبط 41 وبقي 68 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..إدراج زيادة رأسمال بنك سايب إلى 157.5 مليون دولار

طارق الخولى رئيس بنك سايب

وشهدت أخبار البورصة، إعلان لجنة القيد بالبورصة المصرية موافقتها على إدارج زيادة رأسمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب بنك” إلى 157.5 مليون دولار على قاعدة البيانات إعتبارا من جلسة الاثنين 25 يوليو .

كما وافقت اللجنة على إدارج زيادة رأسمال بنك سايب المرخص به من 200 إلى 350 مليون دولار على قاعدة البيانات إضافة إلى اعتماد تغيير اسم البنك عبر إضافة شركة مساهمة مصرية إلى جانب الشركة المصرفية العربية الدولية.

وشرع بنك سايب فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر منذ فبراير الماضى فى إطار خطة توفيق أوضاعه مع قرارات جديدة صادرة عن البنك المركزى المصرى بشأن زيادة رءوس أموال البنوك العاملة فى البلاد.

وحصل البنك، فى 27 فبراير الماضى، على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 150 مليون دولار إلى 157.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.5 مليون دولار ، وكذلك زيادة رأس المال المرخص به من 200 إلى 350 مليون دولار.

وجرى تنفيذ زيادة رأس المال المصدر عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل 20 سهمًا أصليًّا، وفقا لإفصاح سابق .

أخبار البورصة المصرية..عبور لاند تنفى تليقها عرض استحواذ إماراتى على كامل أو جزء من الأسهم

عبور لاند

كما أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية -الرائدة فى صناعة الجبن المصرى – عدم تلقيها أى عروض استحواذ إماراتية على أسهمها .

وأكدت عبور لاند فى إفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة الأحد عدم تلقيها أى عروض للاستحواذ علي أسهم الشركة سواء بطريقة جزئية أو كلية .

وانتشرت صباح اليوم بعض الأخبار المتداولة حول نيبة” مجموعة أغذية ” الإماراتية التابعة لشركة أبو ظبي القابضة تقديم عرض شراء للاستحواذ على حصة الأغلبية فى أسهم عبور لاند.

وتعتبر” مجموعة أغذية” واحدة من أكبر شركات الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهى شركة مدرجة بسوق أبوظبى منذ عام 2004.

وتمتلك المجموعة 12 شركة تابعة فى الإمارات والسعودية والكويت ومصر والأردن، من بينهم شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعى «أطياب» بنسبة ملكية 75%.

وأعلنت المجموعة منذ أسبوع تقدمها بعرض استحواذ على 60% من أسهم مجموعة أبو عوف، المتخصصة فى صناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة فى مصر.

أخبار البورصة..إيبيكو تدرس الموقف من الاستحواذ على «يو بي فارما» بعد تأخر فحص الجهالة

كذلك أعلنت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» عند دراسة الموقف من الاستحواذ على شركة يو بى فارما بعد تأخر السماح بعملية الفحص النافى للجهالة.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من إيبيكو إلى البورصة، حول آخر تطورات صفقة الاستحواذ المرتقبة على شركة يو بى فارما بعد قرار مجلس الإدارة الأخير فى 24 مايو الماضى.

وأكدت الشركة عدم تلقيها أى خطاب حتى الآن يفيد بقبول شركة يو بى فارما بدء اجراءات الفحص النافى للجهالة عليها تمهيدا للاستحواذ المعلن عنه مبدئيا منذ شهرين تقريبا.

استنادا إلى ذلك قررت الشركة اجراء مشاورة لاتخاذ القرار المناسب بشأن عملية الاستحواذ على أن يجرى الإفصاح عن أى مستجدات فى حينها ،وفقا للإفصاح.

وأبدىى مجلس إدارة إيبيكو فى 24 مايو الماضى موافقة مبدئية للشروع فى إجراءات الاستحواذ على كامل حصة شركة أكاديما (المساهم الرئيسى فى إيبكو ) فى شركة يو بى فارما والبالغة (99.99%).