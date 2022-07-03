أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 3-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات 556 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 2.35% عند 9008 نقاط، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.27%، ليسجل 1699 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.56% مسجلا 2507 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 556 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول على شاشة البورصة .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 15 سهمًا من إجمالي 184 متداولة، بينما هبط 88، وبقي 81 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..دومتي تفصح عن تقدم تحالف «Expedition» بعرض استحواذ رسمى

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، تقدم تحالف مستثمرى شركة Expedition Investment بعرض استحواذ رسمى لدى الرقابة المالية يستهدف الاستحواذ على نسبة مكملة لـ 90% من الأسهم.

وأكدت هيئة الرقابة المالية تلقيها عرض الاستحواذ على دومتي (الساعة 1.30 ظهرا)، وجارٍ دراسته وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد

وتقدمت شركة Expedition بعرض شراء مبدئى للاستحواذ على شركة دومتي للصناعات الغذائية بسعر 5 جنيهات للسهم منذ 3 أبريل الماضى مع بدء عملية الفحص النافى للجهالة .

يشار إلى أن Expedition Investment تأسست حديثا (21 مارس الماضى) بدولة موريشيوس، وتتكون من تحالف مستثمرين مصريين وعرب، من بينهم «آل الدماطى» المالكين فى دومتي.

ويتوزع هيكل ملكية دومتى، بين رجل الأعمال السعودى يحيى محمد عوض بن لادن، بنسبة 15.6%، وشركة تريفى هولدنج بنسبة 11.53%، كما يستحوذ عمر محمد عبد الحميد الدماطي على 9.19%.

كذلك تسهم زينب محمد عبد الحميد شاهين بنسبة 7.22%، كما تستحوذ شركة NASS RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC على نسبة 6.28% ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولهم على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 14 أبريل الماضى.

أخبار البورصة المصرية..القاهرة للدواجن تنفى تلقى عروض استحواذ من المراعي السعودية

عادل الألفي العضو المنتدب لمجموعة القاهرة للدواجن

نفت شركة القاهرة للدواجن بعض الأخبار المتداولة حول استحواذ شركة المراعى السعودية على أسهمها وفقا لإفصاح مختصر منشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية الأحد.

وانتشرت بعض الأخبار المتداولة عن مصادر صحفية تشير إلى اعتزام شركة المراعى السعودية التوسع فى سوق الدواجن المصرى من خلال الاستحواذ على إحدى الشركات العاملة فى المجال مع إشارة إلى شركة القاهرة للدواجن.

ويبلغ رأسمال القاهرة للدواجن 1.7 مليار جنيه تقريبا، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ نوفمبر 1995، وتعمل فى مجال تربية الدواجن وصناعة الأعلاف، إضافة إلى أنشطة المجازر الآلية تحت علامتين تجاريتين :«koki»، americana meats».

وافق مجلس إدارة القاهرة للدواجن فى 24 مايو الماضى على إلغاء رخصة المنطقة الحرة بمنطقة جبل على بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.