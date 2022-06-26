أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 26-2-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات 482 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.04% عند 9443 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.23%، ليسجل 1774 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.09 % مسجلا 2627 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 482 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 40 سهمًا من إجمالي 170 متداولة، بينما هبط 50، وبقي 88 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. «حديد عز» تنفى أنباء متداولة عن دمج عز الدخلية بنظام مبادلة الأسهم

حديد عز

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة حديد عز -أكبر منتج للحديد في مصر – أنباء متداولة عن دراستها صفقة دمج شركة عز الدخيلة للصلب – الاسكندرية فى شركة قابضة جديدة بطريقة مبادلة الأسهم بين الشركتين.

وأكدت “حديد عز” فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، عدم علمها بهذا الموضوع ،مؤكدة حرصها على الالتزام بقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المدرجة (أرسلت عز الدخيلة للصلب نفس الرد فى إفصاح موازى).

وتعتبر “العز الدخيلة” للصلب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حديد عز بنسبة 64.06%،بينما يستحوذ بنك الاستثمار القومى على 8.15% من أسهم الشركة.

كما يسهم البنك الأهلى المصرى 5.78 % ،إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% ،وفقا لإفصاح ملكية بتاريخ 5 أبريل الماضى.

واستحوذت حديد عز فى 26 يناير الماضى على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى شركة حديد المصريين بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه تقريبا ،وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

أخبار البورصة المصرية..مدينة نصر للإسكان تنفى تلقيها عرض استحواذ من الدار الإماراتية

مدينة نصر للإسكان

كما نفت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تلقيها أى عروض استحواذ رسمية من شركة الدار العقارية الإماراتية وهو ثانى نفى تصدره الشركة فى هذا الموضوع خلال شهر يونيو.

وقالت مدينة نصر للإسكان، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، إنها تتشاور مع الجميع فى إطار العلاقات العادية اليومية بين الشركات العقارية لكن لا توجد أى مفاوضات أو عروض جادة مع أى مستثمر.

وأصدرت الشركة نفيا سابقا بتاريخ 14 يونيو الجارى حول نفس الموضوع الخاص بتقدم شركة الدار العقارية الإماراتية بعرض استحواذ على حصة أغلبية فيها ، وأكدت الشركة فى الإفصاح الجديد عدم وجود جديد فى هذا الأمر.

ونجحت شركة الدار العقارية الإماراتية ( 14 ديسمبر الماضى) فى الاستحواذ على غالبية أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار( سوديك ) بقيمة إجمالية قدرها 6.1 مليار جنيه تقريبا.

أخبار البورصة..درايف – جي بي أوتو تصدر أول سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه

جي بي أوتو للسيارات

أعلنت شركة جي بي أوتو غبور لصناعة السيارات عن نجاح شركتها التابعة “درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية” فى إصدار أول سندات توريق لها بقيمة 700 مليون جنيه.

وقالت “جي بي أوتو غبور” فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذا الإصدار يأتى فى إطار برنامج ممتد لإصدار سندات توريق بقيمة ملياري جنيه.

ومن المقرر أن تستخدم شركة درايف حصيلة الإصدار فى سداد جزء من مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية فى النشاطين الأساسين لها (التخصيم والتمويل الاستهلاكى).

وحصلت الشركة على تصنيف ائتمانى A- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) ، ويتكون الإصدار من شريحتين بمدد استحقاق تتراوح بين 13 و 60 شهرا.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 300 مليون جنيه على 13 شهرا بعائد ثابت 14%، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 400 مليون جنيه على 60 شهرا بعائد سنوى ثابت 13.5%.

وتعتبر درايف للتمويل إحدى الشركات التابعة لجى بى كابيتال -ذراع خدمات التمويل غير المصرفى- فى مجموعة جى بى أوتو للسيارات، وتستحوذ الشركة على 9% من سوق الخدمات المالية غير المصرفية حتى مايو 2022 وفقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.