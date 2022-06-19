أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 19-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب وقيم تداولات بلغت 431 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.4% عند 9728 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.82%، ليسجل 1820 نقطة، فى حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.63% مسجلا 2693 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 431 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 19 سهمًا من إجمالي 182 متداولة، بينما هبط 98 ، وبقي 65 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية…النساجون الشرقيون تنضم لميثاق الأمم المتحدة العالمي للشركات المستدامة

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة النساجون الشرقيون للسجاد انضماهما إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة للشركات المستدامة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، إن هذا الانضمام يتماشى مع مجهودات الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية لتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 10% سنويا، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الأحد.

ويضم الميثاق العالمي للأمم المتحدة عشرة مبادئ أساسية استرشادية للشركات الموقعة على الميثاق باعتباره أكبر مبادرة عالمية لاستدامة للشركات.

وبدأت مجموعة النساجون منذ سنوات في تبني أنظمة مختلفة للطاقة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بمنشآتها الإنتاجية، والتحول إلى الطاقة النظيفة في بعض المنشآت، حيث تم إطلاق أولى محطات الطاقة الشمسية بمعارض الشركة بالإسكندرية مطلع العام الحالي.

كما تعتمد الشركة أنظمة لترشيد استخدام المياه بما نتج عنه توفير 8000 متر مكعب سنويا ومعالجة 12 ألف متر مكعب لإعادة استخدامها في مراحل الصناعة، وفقا للإفصاح.

أخبار البورصة المصرية..إيجيترانس توقع عقد خدمات لوجستية بقيمة 26 مليون جنيه

كما أفصحت شركة المصرية لخدمات النقل إيجيترانس اليوم الأحد عن توقيع عقد خدمات لوجستية مع شركة (kuehne nagel ltd)، بقيمة إجمالية قدرها 26 مليون جنيه.

وقالت إيجيترانس فى إفصاح مرسل للبورصة ، إن هذا العقد يختص بنقل 70 برج إلى مزرعة رياح بداية من شهر يوليو القادم ولمدة ستة أشهر.

وتعمل الشركة في مجال خدمات النقل، وتضم شركتين تابعتين، هما: «إيتال» العاملة فى نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة،و «إيه دى إس» المتخصصة فى تنظيف وإصلاح حاويات نقل البضائع السائلة.

كما تساهم بنسبة 30% في شركة «ويلهلمسين» لخدمات السفن، و30% في «سكان آرابيا» للتوكيلات الملاحية،وتدرس في الوقت الحالي إعادة هيكلة شركاتها.

ووافقت إيجيترانس فى أكتوبر الماضى على إنشاء شركة تابعة جديدة تحت اسم “شركة ايجيترانس للحلول اللوجستية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برأسمال مصدر 200 ألف دولار.

أخبار البورصة..حجز دعوى أرابيا إنفستمنتس ضد «بيجو» للحكم للمرة الثانية خلال 5 سنوات

كذلك أعلنت شركة“أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، حجز دعوى شركتها التابعة (القاهرة للتنمية وصناعة السيارات) ضد بيجو الفرنسية للحكم بجلسة 24 يوليو المقبل.

وقالت أرابيا إنفستمنتس فى إفصاح مرسل الأحد، إن هذه الدعوة كانت محجوزة للنظر لأول مرة من محكمة أول درجة بجلسة 5 يونيو ثم جرى تأجليها إلى 19 من نفس الشهر للإطلاع وتقديم المستندات،ثم تقرر حجزها للحكم بجلسة 24 يوليو 2022.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق (24 مايو الماضى) بدء النظر من جديد فى دعواها ضد بيجو الفرنسية للسيارات بعد فوزها باستئناف سابق .

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة فى 28 مارس الماضى حكما لصالح القاهرة للتنمية وصناعة السيارات فى نزاعها الممتدة مع بيجو منذ عام 2017.

وقررت هيئة المحكمة قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ضده وعودة الدعوة إلى محكمة أول درجة وإلزام شركة بيجو للسيارات بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة (لم تفصح الشركة عن حيثيات الحكم).