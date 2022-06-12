أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 12-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وحجم تداولات 537 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.35% عند 10097 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.18%، ليسجل 1860 نقطة، فى حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.05% مسجلا 2763 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 537 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 41 سهمًا من إجمالي 185 متداولة، بينما هبط 70 ، وبقي 74 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..إي فاينانس توقع مذكرة تفاهم رقمية مع الحكومة الليبية

كما أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية فى مجال رقمنة المدفوعات المالية الحكومية في ليبيا.

وقالت إي فاينانس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذا المذكرة جرى توقيعها مع خالد المبروك وزير المالية الليبى على هامش زيارته لمقر الشركة وإطلاعه على تجربتها فى مجال التحولات الرقمية وإمكانية نقلها إلى ليبيا.

واطلع الوزير مع الوفد المرافق له على تجربة إنشاء حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى وعدد من أنظمة ميكنة المعاملات الحكومية التى نفذتها إى فاينانس خلال السنوات الماضية.

وقال وزارة المالية الليبية إن هذه الاتفاقية تأتى فى سياق الاستفادة من المنح المالية والمساعدات الفنية التى تقدمها المؤسسات المالية الإقليمية مثل”البنك الأفريقى للتنمية “، و”البنك الإسلامى للتنمية” للمؤسسات المالية فى الدول المساهمة بها.

كما عبر إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس عن أهمية هذه الاتفاقية فى إطار سياسة التوسع الإقليمى التى تنتهجها شركته خلال الفترة القادمة بهدف زيادة حجم الأعمال وتحقيق أكبر قدر من النفع للمساهمين،وفقا للإفصاح.

أخبار البورصة المصرية..بلتون تتلقى عرضًا إماراتيًا منافسًا للاستحواذ عليها بقيمة 595.5 مليون جنيه

كما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة تلقيها خطاب نوايا مقدم من شركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م) الإماراتية، بغرض الاستحواذ على 90% من أسهمها بقيمة مبدئية تصل إلى 595.5 مليون جنيه وفقا لحسابات المال.

وقالت بلتون القابضة، فى إفصاح مرسل الأحد، إن شركة شيميرا للاستثمار عبرت عن نيتها الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة بشكل مباشر أو عبر شركة تابعة لها بمتوسط سعر 1.48 جنيه للسهم.

ومن المقرر أن تتقدم الشركة بملف الاستحواذ كاملًا بعد استيفاء عدة موافقات داخلية وإدارية من عدة جهات مختصة وذات صلة فى مصر والإمارات،وفقا لبيان أرسلته شركة شيميرا إلى كل من بلتون القابضة وهيئة الرقابة المالية الأحد.

ويستهدف العرض الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، مع إمكانية تعديل السعر وفقًا لما ستسفر عنه الدراسة الاستثمارية لمقدم العرض.

ويبلغ رأسمال بلتون القابضة 891.3 مليون جنيه موزعًا على 445.6 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم، بما يعنى أن قيمة العرض قد تتراوح بين 595.5 مليون جنيه فى حالة الاستحواذ على 90% أو 340 مليون جنيه تقريبا فى حالة الاستحواذ على 51% وفقا لحسابات المال.

وأفصحت بلتون المالية القابضة منذ اسبوع عن تلقيها عرض استحواذ مبدئى من مجموعة مستثمرين للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أقصى بقيمة إجمالية قدرها 541.5 مليون جنيه وفقا لحسابات المال.

أخبار البورصة..نظم التعليم الحديثة تدرس الاستحواذ على مدارس لغات دولية

المدارس الابتدائية بمحافظة القاهرة

كذلك أعلنت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة دراستها الاستحواذ على عدة مدارس لغات أو دولية خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع استئناف أعمال الإنشاءات مدرسة التعليم الدولى المتوقفة منذ عامين بسبب ظروف جائحة كورونا.

وقالت المصرية لنظم التعليم الحديثة فى إفصاح مرسل للبورصة، إن أعمال مبنى التعليم الدولى سيجرى استئنافها فى أقرب وقت ممكن مع توقعات ببدء تشغيله اعتبارًا من العام الدراسى 2023.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمبنى مدرسة التعليم الدولى حوالى 80 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 طالب، وفقًا لمعلومات المشروع التى أفصحت عنها الشركة فى وقت سابق.

وشرعت الشركة منذ عام 2019 فى إنشاء تلك المدرس على قطعة أرض مجاورة لمقر مدرستها الرئيسية بمنطقة المقطم، باستثمارات إجمالية 60 مليون جنيه آنذاك، إلا أن أعمال الإنشاءات تأثرت عام 2020 بسبب تداعيات كورونا بما أدى إلى ارتفاع التكلفة إلى 80 مليون جنيه.

وأفصحت الشركة منذ أيام عن دراستها مقترحا لإنشاء جامعة خاصة بإحدى المدن الجديدة بعد نجاحها فى الانتقال من سوق تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق الأسهم الرئيسية بالبورصة المصرية.