أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 27-9-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب، وشرائي للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.08% ليصل إلى 10902 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.21% إلى 2024 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.02% إلى 2914 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 100 سهمًا من إجمالي 191، بينما هبط 66، وبقي 25 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. ابن سينا فارما تفصح عن قرض من البنك الأهلي بـ 250 مليون جنيه

شركة ابن سينا فارما

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، إعلان شركة ابن سينا فارما عن موافقة البنك الأهلي المصري على زيادة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الممنوحة للشركة بقيمة 250 مليون جنيه.

وقالت ابن سينا فارما إن هذه التسهيلات سيتم استخدامها فى تمويل رأس المال العامل إذا دعت الحاجة.

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة ارتفاع إجمالي مبيعاتها إلى 9.1 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهي يونيو 2020، مقارنة بمبيعات قدرها 7.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المالية ارتفاع تكلفة المبيعات إلى 8.1 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بنحو 6.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

أخبار البورصة المصرية.. بورتو جروب تحيط المساهمين بتطورات تحصيل مبلغ التحكيم الدولي

كما أصدرت مجموعة بورتو جروب القابضة إفادة للمساهمين حول آخر تطورات مسألة تحصيل مبلغ التحكيم الدولى فى نزاع مشروع بورتو طرطوس.

وقالت بورتو جروب إن رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض مجددا فى 23 سبتمبر الجارى طلبا لوضع الصيغة التنفيذية للحكم وجار الطعن عليه مجددا.

وأرسلت مجموعة عامر جروب إفصاحا مماثلا باعتبارها شريكة فى قسمة مبلغ التحكيم الدولى البالغ 40 مليون دولار قبل إضافة الفوائد والأتعاب وخلافه.

وشرعت بورتو جروب خلال الأشهر الماضية فى استيفاء إجراءات تنفيذ التحكيم إلا أن بعض الصعوبات مازالت تعترضها.

وأودعت المجموعة فى 3 مايو الماضى طلبًا بالحصول على صيغة تنفيذ التحكيم بإدارة إيداع شئون التحكيم بمجمع محاكم شمال القاهرة.

ورفضت محكمة استئناف القاهرة فى 20 يوليو الماضى طلب المجموعة لاستخراج صيغة تنفيذ لحكم التحكيم، وقالت “بورتو” إنها ستتقدم بتظلم من القرار.

أخبار البورصة.. سبيد ميديكال تتقدم للرقابة بدراسة القيمة العادلة للسهم بعد التعديل

شركة سبيد ميديكال

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال عن تقدمها بتقرير القيمة العادلة المعدل للسهم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ تمهيدًا لزيادة رأس المال المصدر.

وقالت الرقابة المالية فى بيان مختصر للبورصة إن شركة كاسل للاستشارات المالية تقدمت بالتقرير المعدل وجارى دراسته.

وأضافت الهيئة أن التقرير المعدل انتهى إلى أن القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 1.68 جنيه قبل الزيادة، و1.71 جنيه بعد الزيادة.

وأبدت الرقابة المالية فى وقت سابق ملاحظات على تقرير القيمة العادلة للسهم، والمعد من قبل شركة كاسل للاستشارات المالية.

وقالت الهيئة فى بيان مختصر للبورصة 23 سبتمبر الحالى إنها تناقشت مع المستشار المالى حول ملاحظات مؤثرة فى التقرير لأخذها فى الاعتبار عند تعديل الدراسة.

أبوظبي الإسلامي يفصح عن خروج شركة مساهمة بقيمة 12.3 مليون جنيه

مصرف – أبو ظبى – الإسلامى

كما أعلن مصرف أبو ظبى الإسلامى- مصر عن قيام شركة أكسيد أسوار ببيع آخر ما تبقى من حصتها فى البنك بقيمة إجمالية قدرها 12.3 مليون جنيه تقريبا.

وقال مصرف أبوظبى إن حصة أكسيد المشار إليها تبلغ 1.14 مليون سهم ما يعادل (0.58% ) تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.8 جنيه، ونفذتها شركة برايم لتداول الأوراق المالية.