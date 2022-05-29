أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 29-5-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات بلغت 298 ملايين جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.12% عند 10086 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.1%، ليسجل 1727 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.06% إلى 2599 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 298 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 18 سهمًا من إجمالي 182 متداولة، بينما هبط 72، وبقي 92 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. حديد عز تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.80 جنيه للسهم

حديد عز

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة حديد عز -أكبر منتج للحديد في مصر- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.80 جنيه للسهم، على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 15 يونيو الجاري.

وقالت حديد عز في إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن الحق في انتقال الكوبون رقم (8) بالنسبة لمشتري السهم سينتهي بنهاية جلسة 12 يونيو.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 2.7 مليار جنيه، موزع على 543.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر.

واستحوذت الشركة فى 26 يناير الماضى على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى شركة حديد المصريين بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه تقريبا ،وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

ويستحوذ رجل الأعمال أحمد عز على 60.7% من أسهم الشركة ،كما يستحوذ بنك أوف نيويورك ميلون على 5.82% من الأسهم ،فى حين يستحوذ جمال عبد القادر عبد البصير على 5.18% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية فى 7 مارس الماضى.

ويشغل ممدوح الروبي رئيس مجلس إدارة حديد عز في الوقت الحالي خلفا لبول فيليب شيكيبان الذي جرى استبداله في أغسطس الماضي.

أخبار البورصة المصرية.. «أوراسكوم» توقع عقد مرحلة ثانية للقطار السريع بنصيب 1.2 مليار دولار

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، توقيع عقد المرحلة الثانية فى منظومة القطار فائق السرعة بمصر، بنصيب خاص يبلغ 1.2 مليار دولار .

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إن هذا العقد جرى توقيعه مع الهيئة القومية للأنفاق عبر تحالف يضم شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات مع شركة سيمنز الألمانية للنقل.

ويختص تعاقد المرحلة الثانية بتوسيع شبكة منظومة القطار فائق السرعة بمصر إلى مسافة 2000 كلم عبر إضافة 1315 كلم جديد إلى المرحلة الأولى التى يجرى تنفيذها على مسافة 660 كلم .

وتبلغ حصة أوراسكوم للإنشاءات فى المرحلة الثانية وحدها 1.2 مليار دولار، بينما بلغت حصتها فى المرحلة الأولى 600 مليون دولار بما يرفع حصتها فى المرحلتين إلى 1.8 مليار دولار تقريبا.

وأفصحت المجموعة مطلع سبتمبر الماضى، عن توقيع عقد بناء وتصميم الخط الأول فى منظومة القطارات فائقة السرعة فى مصر بقيمة 4.5 مليار دولار.

«ماكرو جروب» تستحوذ على شركة لتجارة الأدوية بقيمة 3 ملايين جنيه

وافق مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ، على الاستحواذ على شركة زيمر مصر الدولية لتجارة الأدوية بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه.

وقالت ماكرو جروب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد إن هذه الموافقة حصلت باجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة 26 مايو الجارى.

وأفصحت الشركة فى وقت سابق (14 فبراير الماضى) عن دراستها بعض الفرص الاستثمارية فى السوق فى إطار خطة التوسع المعتمدة من مجلس الإدارة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الفرص مازالت فى محل الدراسة وسيجرى بدء التفاوض حول أفضل واحدة منها فور الانتهاء من مناقشتها جميعا.

وأظهرت أول نتائج أعمال سنوية بعد طرح ماكرو جروب فى البورصة،ارتفاع مبيعاتها بنسبة 38% إلى 594.3 مليون جنيه خلال العام الماضى عام 2021،