أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 15-5-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات مصرية وعربية، وحجم تداولات بلغت 732 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.36% عند 10534 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.42%، ليسجل 1825 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.69% إلى 2766 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 732 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 30 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 85، وبقي 76 دون تغيير

أخبار البورصة المصرية.. فوري تعلن تغطية الاكتتاب الثالث لزيادة رأس المال بنسبة 100% إلا قليلا

لوجو شركة فوري

وشهدت اخبار البورصة ،إعلان شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية تغطية الاكتتاب فى زيادة رأس المال الثالثة منذ طرحها في البورصة المصرية بنسبة 100% إلا قليلا.

وأظهرت نتائج اكتتاب فوري تغطية الزيادة بنسبة 99.92% من إجمالى أسهم الزيادة المطروحة والبالغة 1.6 مليار سهم ،بينما تبقى 1.27 مليون سهم بدون تغطية بنسبة 0.079%.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إنها ستفتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى الأسهم غير المغطاة بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ودعت فوري قدامى المساهمين فى وقت سابق للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر بقيمة 800 مليون جنيه خلال الفترة من 7 أبريل وحتى 11 مايو الجارى،وفقا للدعوة المنشورة بجريدة المال بتاريخ 20 مارس الماضى.

ويبلغ رأس المال الحارى للشركة 853.6 مليون جنيه ومن المقرر ارتفاعه إلى 1.65 مليار بعد الزيادة الأخيرة التى جرى توزيعها على 1.6 مليار سهم بالقيمة الاسمية للسهم (0.50 جنيه)، دون مصاريف إصدار.

اخبار البورصة المصرية..جلاكسو سميثكلاين توزع أرباحا على المساهمين بقيمة 0.75 جنيه للسهم

جلاكسو سميثكلاين

كما أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.75 جنيه للسهم عن النتائج المحققة فى العام الماضى .

وقالت جلاكسو سميثكلاين فى إفصاح مرسل الأحد إن هذا الاقتراح سيجرى عرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد فى أقرب اجتماع .

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 155 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع صافى ربح بلغ 28 مليون جنيه خلال عام 2020 بزيادة قدرها 453% تقريبا.

فيما تراجعت مبيعات الشركة قليلا إلى 1.81 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة مع مبيعات قدرها 1.99 مليار خلال عام 2020، وفقا للنتائج المجمعة المرسلة للبورصة.

كما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 166 مليون جنيه بنهاية 2021 مقابل 44 مليونا خلال 2020.

اخبار البورصة..العز الدخيلة للصلب تعلن توزيع 60 جنيها للسهم بزيادة 200% عن عام 2019

كذلك أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 60 جنيها للسهم، على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 30 مايو الجاري.

وقالت العز الدخيلة للصلب فى إفصاح مرسل للبورصة ،إن الحق فى انتقال الكوبون رقم (42) بالنسبة لمشترى السهم سينتهى بنهاية جلسة 25 مايو الجاري.

وبلغت آخر توزيعات أرباح وزعتها الشركة على المساهمين في عام 2019، حوالي 20 جنيها للسهم (الكوبون رقم 41 ) بما يعني تضاعف الأرباح الموزعة على المساهمين حاليا بنسبة 200%.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للربحية وتسجيلها مبيعات قياسية بلغت 61.2 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 33.9 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت نتائج الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (3 مارس الماضى)، تحولها للربحية 5.83 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.67 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 48.6 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 33.1 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هي الأخرى بنحو 3.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بصافي خسارة بلغت 878.5 مليون جنيه خلال عام 2020.