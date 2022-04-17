أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 17-4-2022

اخبار البورصة المصرية اليوم،وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت اخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداولات على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب بحجم تداولات 645 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.27% عند 10707 نقطة،بينما هبط“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 5.08%، ليسجل 1685 نقاط، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.7% إلى 2603 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 645 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 17 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 105، وبقي 69 دون تغيير.

اخبار البورصة المصرية..إيديتا تحدد مواعيد صرف أرباح المساهمين بقيمة 0.277 جنيه للسهم

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وشهدت اخبار البورصة إعلان شركة إيديتا للصناعات الغذائية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.277 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 27 أبريل الجارى.

وقالت إيديتا فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة المصرية ،إن الحق فى الكوبون النقدى رقم (18) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 20 أبريل.

واقترح مجلس الإدارة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه ،ثم وافقت الجمعية العامة العادية على المقترح فى اجتماع 12 أبريل.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 144.6 مليون جنيه موزعا على 723 مليون سهم بقيمة إسمية 0.20 جنيه للسهم .

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها بشكل قياسي إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021 مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 30.7% تقريبا.

وكشفت مؤشرات مالية للشركة معلنة في 3 مارس الجارى،ارتفاع مجمل الربح إلى 1.66 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بمجمل ربح قدره 1.3 مليار جنيه خلال العام السابق.

بينما كشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة في وقت لاحق ارتفاع صافي الربح 528.8 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بصافي أرباح 347 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

اخبار البورصة المصرية..أبو قير للأسمدة تخفض توزيعات أرباح المساهمين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قررت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تخفيض توزيعات أرباح المساهمين من 2 إلى 1 جنيه للسهم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت أبو قير للأسمدة فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم الأحد إن هذا التخفيض يهدف إلى تأمين الشركة عبر تكوين احتياطيات مالية يسهل استخدامها فى حالة امتداد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الحرب ألقت بظلالها على الأسعار العالمية و أثرت فى زيادة تكاليف التشغيل بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والآلات المستخدمة فى الصناعة.

كما رفعت الحرب من تكاليف عمليات الإحلال والتجديد والصيانة الدورية للمصانع إضافة إلى ارتفاع التكاليف الناشئة من انخفاض قيمة العملة فى ظل ارتفاع الدولار إلى مستويات تقترب من مرحلة التعويم الأولى عام 2016.

وانعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 16 أبريل وأقرت تخفيض توزيعات الأرباح إضافة إلى اعتماد التغييرات فى تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 13 مارس 2022.

كان مجلس إدارة الشركة قد اقترح فى اجتماع سابق (22 مارس الماضى) توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 جنيه للسهم عن نتائج أعمال الشركة المحققة حتى 30 يونيو 2021.

اخبار البورصة..كونتكت القابضة تضيف نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات إلى الأغراض

شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة سابقا)

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة سابقا) عن تقدمها بمستندات قيد إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية إلى الأغراض.

وقالت إدارة البورصة المصرية إن شركة كونتكت القابضة تقدمت بمستندات إضافة النشاط اليوم الأحد وجار فحصها ودراستها تمهيدا لعرضها على لجنة قيد الأوراق المالية.

وتدير كونتكت مجموعة من الشركات التي تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية، بما في ذلك تمويل شراء السيارات والتمويل العقارى.

كما تقدم خدمات التأمين والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى الشركات التي تتولى هيكلة وتنظيم الموارد التمويلية وتغطية الاكتتاب للعملاء من الشركات، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 191.5 مليون جنيه موزعًا على 1.19 مليار سهم، بقيمة اسمية 16 قرشًا للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة كونسوليديتيد فايناشيال هولدنج بنسبة 60.53%.

كما تستحوذ أوراسكوم للاستثمار القابضة على 29.24%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على أسهم التداول الحر فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 9 يناير الماضى.

ووافق مساهمو ثروة كابيتال، فى 16 فبراير قبل الماضى 2021، على تغيير اسم الشركة إلى كونتكت المالية القابضة، وتعديل المادة 2 من النظام الأساسي اللازمة لذلك.