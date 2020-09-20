أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 20-9-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها المختلفة وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب وارتفاع رأسمالها بقيمة 800 مليون جنيه فقط.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.74% ليصل إلى 10696 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.91% إلى 1972 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.41% إلى 2864 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.1 مليار جنيه، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 118 سهمًا من إجمالى 184، بينما هبط 42، وبقي 24 دون تغير.

وارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 617.8 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 617 مليار جنيه بجلسة الخميس الماضى.

أخبار البورصة المصرية: we تتقدم بعرض مالى للحصول على حزمة ترددات جديدة

وشهدت أخبار البورصة المصرية عدة إفصاحات من شركات مدرجة، أبرزها إعلان شركة المصرية للاتصالات عن تقدمها بعرض مالى وفنى إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة ترددات جديدة.

وقالت المصرية للاتصالات، إن هذا العرض يتضمن الحصول على حزمة ترددات جديدة بتقنية TDD وفق نظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات.

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة، أنها فى انتظار رد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، لكنها لم توضح قيمة العرض المالى أو تفاصيله.

وأشارت الشركة إلى أن حصولها على هذه الترددات يأتى فى إطار خطة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من شركة المحمول we.

وتسعى شركات المحمول باستمرار إلى شراء ترددات جديدة فى إطار المنافسة على تقديم أفضل خدمة للجمهور.

أخبار البورصة المصرية: ايديتا توقع اتفاق قرض جديد بقيمة 105 ملايين جنيه

ايديتا

كما أعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية توقيع اتفاق قرض جديد متوسط الأجل بقيمة 105 ملايين جنيه مع البنك العربى الأفريقى الدولى.

وقالت إيديتا فى إفصاح إن هذا القرض يندرج ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعات.

وتبلغ مدة القرض سبع سنوات، كما تبلغ نسبة الفائدة عليه 8%، ويستخدم فى تمويل شراء وتركيب خط إنتاج جديد،وفقا للشركة.

سوديك توقع عقد قرض جديد بقيمة 2.57 مليار جنيه

كما شهدت أخبار البورصة المصرية ،إفصاح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن توقيع عقد قرض متوسط الأجل مع البنك العربى الأفريقى الدولى بقيمة 2.57 مليار جنيه.

وقالت سوديك إن شركتها التابعة سوريل للاستثمار العقارى هى التى وقعت عقد التسهيل الائتمانى مع البنك العربى الأفريقى.

وأضافت الشركة أن هذا القرض سيستخدم فى استكمال الأعمال الإنشائية بمشروع “فيليت” بالقاهرة الجديدة .

وأطلقت سوديك مشروع فيليت بالقاهرة الجديدة عام 2014 على مساحة 301 فدان،ويضم نادى رياضى يجرى العمل فى إنشاءاته حاليا.

وباعت سوديك 1500 وحدة فى مشروع فيليت منذ إطلاقه حتى الآن بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه تقريبا، وتستهدف بيع وحدات أخرى بقيمة 5 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة.

بنك قناة السويس يبيع بعض الأسهم بقيمة 3.6 مليون جنيه

وأعلن بنك قناة السويس عن خفض حصته فى شركة المجموعة المصرية العقارية المدرجة فى البورصة المصرية عبر عملية بيع لبعض الأسهم بقيمة 3.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة المصرية العقارية فى إفصاح للبورصة إن نسبة مساهمة البنك انخفضت بعد بيع 288.6 ألف سهم من 10% إلى 9.29% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 12.89 جنيه، ونفذتها شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أخبار البورصة..السويس لتوطين التكنولوجيا تخاطب مصر للتأمين لفسخ اتفاق سابق

قناة السويس لتوطين التكنولوجيا،

كذلك أفصحت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عن مخاطبتها شركة مصر للتأمين لفسخ التعاقد الذى وقعه رئيس مجلس الأمناء السابق “سيد تونسى” ورد المبالغ التى حصلت عليها.

وقالت قناة السويس إن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة 17 سبتمبر الحالى على مخاطبة مصر للتأمين ووزير قطاع الأعمال العام لفسخ هذا الاتفاق.

ووصفت الشركة هذا الاتفاق بالباطل، وطالبت مصر للتأمين برد مبالغ مالية تؤول إليها وجامعة 6 اكتوبر.

ويعود تاريخ الاتفاق محل النزاع إلى 19 ديسمبر 2017، ووقعه سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق لجامعة 6 اكتوبر مع شركة مصر للتأمين.

ولم توضح الشركة أى تفاصيل مالية حول قيمة العقد أو قيمة المبالغ التى تطالب بردها.

وتشهد جامعة 6 أكتوبر نزاعًا ممتدًا حول ملكيتها منذ عام 2014 بين الدكتور سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المالكة للجامعة.