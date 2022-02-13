أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 13-2-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد ، اختتام جلسة التداول على انخفاض حاد للمؤشر EGX70 بنسبة 3.2%، وسط اتجاه بيعى للعرب والأحانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.21 % عند مستوى 11438 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 6.33% ليسجل 1982 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 4.95% إلى 2984 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 7 سهما من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 132، وبقي 57 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..نايل سيتي تفصح عن شراء عائلة ساويرس حصة أسهم بقيمة 209.6 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة نايل سيتي للاستثمار شراء عائلة ساويرس حصة أسهم تعادل 8.4% من إجمالى أسهم الشركة بقيمة 209.6 مليون جنيه وفقا لثلاث إفصاحات مرسلة للبورصة الأحد.

وأظهر الإفصاح الأول شراء رجل الأعمال ناصف ساويرس 203 ألف سهم (تعادل 2.8%)بقيمة إجمالية قدرها 69.8 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 344.28 جنيه ، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

بينما أظهر الإفصاح الثانى شراء رجل الأعمال الشقيق ( نجيب ساويرس) حصة أسهم تعادل نفس حصة أخيه ،بنفس القيمة وعبر نفس شركة الوساطة .

كما أظهر إفصاح ثالث موزاى، شراء الشقيق الثالث رجل الأعمال (سميح ساويرس) 2.8% من الأسهم أيضا ،بنفس القيمة، ونفس متوسط السعر .

وكشفت الإفصاحات الثلاث ارتباط الأشقاء الثلاثة بمجموعة مرتبطة من خمس شركات مساهمة فى نايل سيتي تستحوذ مجتمعة على 44.27% من إجمالى الأسهم.

فى سياق متصل ، أظهر إفصاح رابع مرسل للبورصة الأحد أن الطرف البائع لتلك الحصص هو شركة ، قيام شركة أو إس سيتى (OS CITY)التى تخارجت من حصتها البالغة 8.4% بقيمة إجمالية قدرها 209.6 مليون جنيه تقريبا.

وأعلنت إدارة البورصة صباح الأحد عن تنفيذ صفقة كبيرة الحجم على 609 مليون سهم من أسهم نايل سيتي للاستثمار بقيمة إجمالية 209.6 مليون جنيه (دون الإفصاح عن أطراف الصفقة ساعتها).

أخبار البورصة المصرية..هيرميس تستعين بمستشار مالى دولى وقانونى محلى لصفقة «أبو ظبى» الإماراتى

المجموعة المالية هيرميس

كما شهدت الجلسة ،إعلان شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن موافقة مجلس الإدارة على مستشار مالي دولي، وآخر قانوني محلي لتقديم المشورة بشأن عرض بنك أبو ظبي لشراء حصة الأغلبية في المجموعة.

وأكدت “هيرميس”، في إفصاح للمتعاملين بالبورصة، أن مجلس الإدارة سيواصل الإفصاح بشفافية عن جميع التطورات المتعلقة بهذه الصفقة المحتملة.

يذكر ان المجموعة المالية “هيرميس” قد تلقت، البورصة الأربعاء، عرض شراء من جانب بنك أبوظبى الأول لحصة لا تقل عن %51 من أسهم المجموعة، بسعر تقديرى 19 جنيهًا للسهم، ما يوازى 1.21 دولار.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، الخميس الماضي، إن «أبو ظبي» عيّن بنك الاستثمار العالمى Rothschild مستشارًا ماليًا للصفقة، إلى جانب معتوق بسيونى مستشارًا قانونياً.

أخبار البورصة..مساهمو «دايس» يوافقون على دراسة جدوى زيادة رأسمالها بقيمة 265 مليون جنيه

دايس للملابس

كذلك أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن موافقة الجمعية العامة للمساهمين على دراسة جدوى زيادة رأس المال المصدر والشروع فى اكتتاب الزيادة بقيمة 265 مليون جنيه .

وقالت دايس للملابس فى إفصاح مرسل الأحد، إن اجتماع الجمعية العامة اعتمد أيضا زيادة رأس المال المرخص به إلى 500 مليون جنيه ومبرراته.

وحصلت الشركة فى 9 ديسمبر الماضى على موافقة هيئة الرقابة المالية لنشر تقرير زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 265 مليون جنيه عبر اكتتاب قدامى المساهمين.

وألزمت الرقابة المالية دايس للملابس بنشر تقرير القيمة العادلة للسهم المعد من قبل مستشار مالى مستقل قبل فتح باب الاكتتاب بخسمة أيام على الأقل.

واعتمد مجلس إدارة الشركة فى 16 نوفمبر الماضى دراسة الجدوى المعدة حول أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به للشركة.

وتعتزم الشركة زيادة رأسمالها المرخص به من 300 إلى 500 مليون جنيه، بينما تعتزم رفع رأسمالها المصدر من 106 ملايين إلى 371 مليون جنيه بزيادة ضخمة قدرها 265 مليون جنيه تمول عبر اكتتاب المساهمين القدامى.

وكلفت الشركة فى وقت سابق المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية كمستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدا لعملية زيادة رأس المال.

وانتهت دراسة قيمة عادلة سابقة صادرة عن سوليد كابيتال للاستشارات المالية (25 مايو الماضى)، إلى تقييم سهم الشركة بنحو 2.7 جنيه بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.