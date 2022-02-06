أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 6-2-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 625 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.44% عند مستوى 11689 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.51% ليسجل 2174 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.61% إلى 3212 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 625 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 74 سهما من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 44، وبقي 76 دون تغيير

أخبار البورصة المصرية.. فوري تحصل على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأسمالها بقيمة 800 مليون جنيه

لوجو شركة فوري

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر بقيمة 800 مليون جنيه.

وقالت فوري فى إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن هذه الزيادة سيجرى توزيعها على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم تسدد نقدا عبر اكتتاب قدامى المساهمين.

كما حصلت الشركة على موافقة “الرقابة المالية” للشروع فى إجراءت زيادة رأسمالها المرخص أيضا من مليار إلى 3 مليارات جنيه .

وقالت الشركة إن زيادة رأس المال ستمكنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.

وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات التمويل الاستهلاكى التمويل متناهى الصغر إضافة، خدمات التأمين الرقمى، وخدمات صناديق الاستثمار.

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”، وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها.

أخبار البورصة المصرية.. أوراسكوم المالية توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «فيزا»

كما أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة توقيع شركتها التابعة “كليفر” اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “فيزا” الرائدة في قطاع المدفوعات الرقمية بمصر.

وقالت أوراسكوم المالية القابضة فى إفصاح إن هذه الاتفاقية تعكس التزام كلا الشركتين بتسريع نمو التجارة الإلكترونية في مصر وتقديم حلول مالية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي.

ووقع الاتفاقية شركة دوت لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية المملوكة لشركة أوراسكوم بنسبة 80%، وسيجري إطلاقها في السوق تحت اسم “كليفر”.

ومن المخطط أن تحاكي شركة “كليفر” أفضل الأساليب الرقمية لأضخم المؤسسات المالية العالمية في مجال الخدمات المالية المتعمدة على التكنولوجيا بشكل واسع.

وتأتي الاتفاقية المذكورة بعد حصول الشركة على رخصة مبدئية من البنك المركزي المصري لبدء تشغيل وتطبيق بطاقات “كليفر “بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي في إطار توجه الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي بجميع المجالات.

أخبار البورصة.. رمكو تعتمد تقييما جديدا لشركة أمبان للاستثمارت بقيمة 364.4 مليون جنيه

من مشروعات شركة رمكوا لإنشاء القرى السياحية بالعين السخنة

كذلك اعتمدت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، دراسة قيمة عادلة جديدة لأسهم شركة أمبان للاستثمارات السياحية بقيمة 364.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت رمكو في إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن هذا التقييم جاء بعد تعديلات طلبتها هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بتقييم الأصول العقارية للشركة.

وقدرت شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل) القيمة العادلة لشركة أمبان للاستثمارت في وقت سابق بنحو 347.6 مليون جنيه تقريبا.

واعترضت الرقابة المالية على الدراسة وطلبت من المستشار المالي تغيير المقيم العقاري القائم على تقدير الأصول العقارية مع استبعاد مشروع دهب من الأصول.

وكلفت ألفا كابيتال شركة المجموعة العربية للتقييم والاستشارات (أجاك) لتقييم أصول أمبان للاستثمارات و أبدت الرقابة المالية موافقتها على التقرير الجديد وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 6 فبراير الجاري.