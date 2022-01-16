أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 16-1-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة بلغت 556 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.51%، عند مستوى 11830 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.69% ليسجل 2196 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.64% إلى 3223 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 556 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة حتى الساعة 12.40.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 10 أسهم من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 115، وبقي 62 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. سباير كابيتال تشتري محفظة قروض «بست» بمبلغ 19 مليون جنيه

وليد زكى

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة سباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بايونيرز سابقا)،عن إتمام عملية شراء محفظة قروض مملوكة لمؤسسة دعم وتنمية الأعمال “بست” بمبلغ 19 مليون جنيه.

وقالت سباير كابيتال فى إفصاح للبورصة الأحد، إن عملية الشراء جرت من خلال شركتها الجديدة “الخير للتمويل متناهى الصغر”على محفظة قروض الأصول المملوسة وغير الملموسة المملوكة لمؤسسة بست.

وتعد هذه الصفقة أولى استثمارات سباير كابيتال فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية،بعد عملية الهيكلة لثلاث كيانات فى أكتوبر 2021.

وتعتزم شركة الخير للتمويل متناهى الصغر تقديم باقة من خدمات مالية متعددة للفئات التى لا تحظى بالتعامل مع القطاع المصرفى فى السوق المصرية.

وتعد السوق المصرية أحد الأسواق الواعدة بالمنطقة فى مجال التمويل متناهى الصغر، وتدرس سباير كابيتال فرصا استثمارية واعدة لترسيخ أقدامها فى هذا المجال، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة.

أخبار البورصة المصرية..جلاكسو سميثكلاين توافق على بيع أصول الرعاية بقيمة 1.18 مليار جنيه

جلاكسو سميثكلاين

كما شهدت البورصة، إعلان شركة جلاكسو سميثكلاين، عن موافقتها على بيع أصول الرعاية الصحية الاستهلاكية إلى شركة جى اس كيه كونسيمر هيليث كير ايجيبت ليمتد بقيمة إجمالية قدرها 1.18 مليار جنيه تقريبا.

وقالت جلاكسو سميثكلاين فى إفصاح مرسل الأحد إن مجلس الإدارة أحيط علما بصدور عدم ممانعة من هيئة الدواء المصرية بشأن الفصل المرتقب لأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والأصول المعنوية.

كما اعتمد المجلس تقرير القيمة العادلة للأصول والمعدة من قبل مكتب جرانت ثورنتون للاستشارات المالية، وفوض الرئيس فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للنظر فى الصفقة بشكل نهائى.

واعتمد مجلس إدارة الشركة، فى 20 أكتوبر الماضى، تقرير قيمة عادلة مُعدة من مستشار مالى حول أصولها فى مصر بقيمة 1.18 مليار جنيه تقريبًا.

وكان مجلس الإدارة قد كلف مكتب جرانت ثورنتون، فى 28 يوليو الماضى، كمستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة أصولها فى مصر، بخلاف العقارات والآلات.

أخبار البورصة..إي فاينانس تتفاوض على إصدار بطاقات تأمين في زيمبابوي

إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية

كذلك أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن دخولها فى تفاوض في الوقت الحالي لإصدار بطاقات رقمية في مجال التأمين الصحي بدولة زيمبابوي.

وقالت إي فاينانس في إفصاح مرسل للبورصة الأحد إن شركة إي كاردز التابعة تتفاوض في الوقت الحالي مع إحدى جهات التأمين الصحي في زيمبابوي لإصدار وإدارة البطاقات التأمينية الخاصة بها.

ونوهت الشركة بأن هذه المفاوضات تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع الرقمي في الأسواق الإقليمية والإفريقية، مشيرة إلى أنها ستفصح عن تفاصيل التعاقد فور توقيعه.

وأطلقت إي فاينانس مطلع ديسمبر الماضي شركة رقمية جديدة (إي هيلث ) بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برأسمال مدفوع قدره 100 مليون جنيه.

«جهينة» تقفز بإيراداتها إلى 6.5 مليار جنيه فى تسعة أشهر

كذلك أفصحت شركة جهينة للصناعات الغذائية عن ارتفاع إيراداتها إلى 6.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج جهينة المجمعة المرسلة للبورصة الأحد، ارتفاع مجمل ربح جهينة إلى 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بإجمالى ربح بلغ 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فيما أظهرت النتائج ارتفاع صافى الربح إلى 490.1 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح قدره 383.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 4.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بتكاليف بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.52 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.41 جنيه خلال العام الماضى.