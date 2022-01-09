أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 9-1-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وشرائى للعرب، وحجم تداولات بلغ 484 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي“EGX30” فى البورصة المصرية بنسبة 0.54% مسجلًا 11978 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.4% ليسجل 2307 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.49% إلى 3369 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 484 جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع ، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 32 سهما من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 98، وبقي 62 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. «موبكو» للأسمدة تعين إبراهيم محجوب رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا

وشهدت أخبارالبورصة إعلان شركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو عن تعيين المهندس إبراهيم عبد القادر مكى محجوب رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب خلفا للمحاسب هشام محمد نوري الدين أشرف.

وقالت موبكو فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن مجلس الإدارة وافق على هذا التعيين بتاريخ 5 يناير الجارى على أن يبدأ العضو المنتدب ممارسة مهامه اعتبارا من هذا التاريخ.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التى تستحوذ على (30.75%)، ووزارة المالية التى اشترت حصة أجريوم إيجيبشن هولدنجز البالغة ( 26%) فى 28 ديسمبر 2020.

كما تستحوذ شركتا إيجاس، جاسكو للغاز الطبيعى على نسب 7.62% ،5.72% على التوالى، وفقا لآخر إفصاح ملكية مرسل للبورصة بتاريخ 5 أكتوبر الماضى.

كذلك يستحوذ بنك الاستثمار القومي على نسبة 12.81% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة دون 5%.

أخبار البورصة المصرية.. بورتو جروب تغير اسمها إلى «المطورون العرب القابضة»

أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة بورتو جروب القابضة

كما شهدت أخبار البورصة إعلان مجموعة بورتو جروب القابضة عن تغيبر اسمها إلى المطورون العرب القابضة وتعديل المادة الثانية من النظام الأساسى للشركة لإدخال التغيير المطلوب على الاسم.

وقالت بورتو جروب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن تغيير الاسم صدر بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة 9 يناير الجارى.

وتفكر الشركة منذ نوفمبر الماضى فى تغيير اسمها، واقترح مجلس الإدارة فى وقت سابق تغيير الاسم إلى ”بورتو للتنمية العقارية“.

تأسست مجموعة بورتو القابضة في أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب. وتعمل فى قطاع العقارات مع التركيز على أنشطة التطوير العقاري.

ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها في محافظة القاهرة. ويبلغ رأسمالها الحالى 702 مليون جنيه موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.6 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة أسماك الإماراتية التى تستحوذ على 19.69% من الأسهم، كما يستحوذ عبد السلام مسعود عبد الكريم على 8.46% .

كذلك تستحوذ المساهمة مروة محمد الأمين رجب أحمد على 6.79% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية بتاريخ 4 يناير الجارى.

أخبار البورصة.. الشرق الأوسط للزجاج تعتمد تقرير قيمة عادلة للسهم بنحو 38.67 جنيه

كما أفصحت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج عن تقرير القيمة العادلة للسهم بنحو 38.67 جنيه تمهيدا لزيادة رأسمالها المصدر خلال الفترة القادمة.

وقالت الشرق الأوسط للزجاج فى إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن مجلس الإدارة اعتمد التقرير المعد من قبل شركة كارفى للاستشارات المالية بجلسة 5 يناير الجارى.

كما وافق المجلس على تقديم اقتراح للجمعية العامة للمساهمين لزيادة رأس المال المصدر من 50.3 مليون جنيه إلى 64.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 14.1 مليون جنيه.

ومن المقرر تنفيذ الزيادة عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة العادلة للسهم (38.67 جنيه)،وذلك بعد مخاطبة هيئة الرقابة المالية .

وقرر مساهمو الشركة العام قبل الماضى (2020) إلغاء زيادة مقررة لرأس المال المصدر بسبب ظروف السوق المضطربة وتداعيات فيروس كورونا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 31 مايو 2020، إن تداعيات فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التى اتخذت ستؤثر على الشركة وحقوق الملكية بصورة سلبية وستؤدى إلى خسائر.

آراب ديري تعلن تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها بنسبة 99.9% وتفتح مرحلة ثانية

كذلك أفصحت شركة آراب ديرى باندا لمنتجات الألبان عن تغطية المرحلة الأولى في اكتتاب زيادة رأس المال المصدر بنسبة 99.9% مع فتح مرحلة ثانية.

وقالت آراب ديرى في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن عدد الأسهم المغطاة في المرحلة الأولى بلغ 129.9 مليون سهم بينما تبقى 86.9 ألف سهم لم تغطى.

ومن المقرر فتح مرحلة ثانية لاكتتاب زيادة رأس المال لتغطية الأسهم المتبقية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحصلت آراب ديرى في 30 سبتمبر الماضي على موافقة هيئة الرقابة المالية لزيادة رأسمالها من 160 مليونًا إلى 290 مليون جنيه بزيادة 130 مليون جنيه.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة، إن هذه الزيادة نقدية وستخصص لقدامى المساهمين للاكتتاب فيها كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال.

ومن المقرر توزيع الزيادة المرتقبة على 130 مليون سهم يجري إصدارها بقيمة اسمية جنيه للسهم، ليرتفع رأسمال المصدر من 160 مليون جنيه إلى 290 مليونًا بعد الاكتتاب.