أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 2-1-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بياتات واعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأحد ، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 617 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.33% مسجلًا 11909 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.88% ليسجل 2243 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.01% إلى 3288 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 617 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 94 سهما من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 29، وبقي 70 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..السويدي إليكتريك توقع عقد أعمال فى الكويت بقيمة 440 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة السويدي إليكتريك عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة على أعمال جديدة بدولة الكويت بقيمة إجمالية قدرها 8.4 مليون دينار تعادل 440 مليون جنيه تقريبا.

وقالت السويدي إليكتريك فى إفصاح مرسل الأحد، إن هذه التعاقدات وقعتها شركتها التابعة “إيجيبتك للكابلات” لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتختص العقود الموقعة بأعمال توريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية ( جهد 132 ك.ف ) المغذية لمحطات التحويل الرئيسية بمشروع مدينة المطلاع السكنية.

ومن المقرر أن تقوم إيجيبتك للكابلات بأعمال المشروع بالكامل بنظام تسليم المفتاح خلال 18 شهرا من تاريخ بدء الأعمال.

وتعاقدت السويدي فى نوفمبر الماضى على ثلاثة مشروعات مرتبطة بدولة الكويت بقيمة إجمالية قدرها 20.4 مليون دينار تعادل 1.06 مليار جنيه تقريبا.

أخبار البورصة المصرية..الجيزة للمقاولات تنفذ أعمالا بمشروع سكن لكل المصريين بقيمة 68 مليون جنيه

كذلك أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، حصولها على أعمال جديدة بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 68.2 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الجيزة العامة للمقاولات، إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت لها أعمال 9 عمارات بعدد 216 وحدة سكنية بهذا المشروع ضمن محور الإسكان فوق المتوسط.

وأفصجت الشركة فى 19 سبتمبر الماضى عن تكليفها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بأعمال بنية تحتية ب”مدينة 15 مايو” بقيمة إجمالية قدرها 240.7 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا الإسناد يختص بتنفيذ أعمال مياه، وصرف، وطرق، لمنطقة الإسكان الاجتماعى (النرجس).

ووقعت الجيزة العامة للمقاولات عدة عقود إنشائية بمحافظات الجمهورية مختلفة خلال العام الماضى بملايين الجنيهات.

أخبار البورصة..الصعيد العامة للمقاولات تصدر أول سندات توريق بقيمة 332.6 مليون جنيه

كذلك أفصحت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عن إصدار أول سندات توريق لها ولشركاتها التابعة بقيمة إجمالية قدرها 332.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الصعيد العامة للمقاولات في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هيئة الرقابة المالية وافقت على برنامج الإصدار بتاريخ 30 ديسمبر الماضي.

ويشمل البرنامج إصدار سندات توريق بقيمة 31 مليون جنيه لصالح الصعيد للمقاولات، بينما يشمل 301.6 مليون جنيه لصالح الشركات الشقيقة.

وتستهدف الشركة من هذه السندات توفير سيولة نقدية لاستخدامها في تمويل خطة توسعية في مجال التطوير العقاري.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير المرتب والمروج والضامن التغطية لصفقة الإصدار وفقا للإفصاح.

مدينة نصر للإسكان..الحكم بعدم الاختصاص فى نزاع العقارية للبنوك

مدينة نصر للإسكان

كما أعلنت مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن صدور حكم بعدم الاختصاص فى نظر دعوى مالية رفعتها شركة العقارية للبنوك الوطنية ضدها منذ العام الماضى.

وقالت مدينة نصر للإسكان والتعمير فى بيان مختصر للبورصة، إن هذه الدعوى كانت محجوزة للحكم بجلسة 30 ديسمبر الماضى أمام محكمة شمال القاهرة (مدنى-كلى).

وقررت هيئة المحكمة عدم الاختصاص فى نظر النزاع وإحالته إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لجلسة 6 مارس القادم.

ونظرت محكمة شمال القاهرة الدعوى منذ 14 مارس الماضى، وجرى تأجيلها إلى 16 مايو للاطلاع، ثم إلى 11 يوليو، ثم إلى 19 سبتمبر وصولا إلى 21 نوفمبر ثم إلى 30 ديسمبر للحكم، وفقا لإفصاحات سابقة مرسلة للبورصة.

وقررت هيئة المحكمة فى سبتمبر الماضى إدخال أربع شركات للنزاع، هى : دى إم إيه للهندسة والمقاولات، بنيان للإنشاءات الحديثة، العربية للتوريدات والمقاولات، مصر للإنشاء والتعمير.

وقالت “العقارية” إن إدخال هذه الشركات فى النزاع يهدف إلى مطالبتها برد المبالغ التى صرفت لهم من مدينة نصر للإسكان والتعمير بدون وجه حق.

وتطالب العقارية البنوك فى الدعوى بمستحقات مالية على مدينة نصر للإسكان والتعمير تصل إلى 24.8 مليون جنيه تختص بمشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).