أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 26-12-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد ،اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.86% عند 11856 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.31% مسجلا 2197 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.37% ليسجل 3244 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون و العرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 86 سهما من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 56، وبقي 53 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..الشرقية للدخان تنفى إصدار قرارت بإغلاق مصنعي معسل الطالبية

العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للدخان في مصر، عن عدم إصدار قرارات رسمية، فيما يتعلق بإغلاق مصنعي أبو تيج والطالبية المتخصيين في صناعة المعسل.

جاء ذلك في إفصاح مرسل من الشرقية للدخان الأحد للرد على استفسارات البورصة بخصوص أخبار متداولة حول دراسة الشركة إغلاق المصنعين المشار إليهما.

وأكدت الشركة التزامها بالإفصاح الفوري للبورصة والمساهمين عن أي قرارات تصدر عن مجلس الإدارة في وقتها.

وقررت الشركة في وقت سابق وقف العمل بمصنع منوف لإنتاج المعسل، ومحرم بك بالإسكندرية للمعسل والسجائر، لعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج، ولتوافر المنتج تام الصنع في الحدود الآمنة، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وخصصت الشركة استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي لتحديث ورفع كفاءة ماكينات الإنتاج، وفقا لتصريحات هانى أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.

أخبار البورصة المصرية..مستشفي كليوباترا تفصح عن استجابة 23% من الأسهم لعرض الشراء

مستشفيات كليوباترا

كما أظهر إحصاء منشور عن شركة مستشفي كليوباترا، على شاشة التداول بالبورصة، استجابة 23% من أسهمها لعرض الشراء المقدم بسعر 5 جنيهات للسهم.

وكشف إحصاء إدارة البورصة استجابة حملة الأسهم الممثلين لنحو 367.8 مليون سهم في مستشفي كليوباترا لعرض الشراء المقدم من MCI capital ، بنهاية فترة سريان العرض المقررة 26 ديسمبر الجاري.

وتعادل تلك الكمية -بحسابات المال – حوالي 23% من إجمالي أسهم الشركة البالغ 1.6 مليار سهم، وهي نسبة أقل بنحو 3.2% عن حد النطاق الأعلى المستهدف لعرض الشراء.

واستهدف عرض MCI capital الاستحواذ على 419.3 مليون سهم (كحد أعلى) بما يعادل 26.21% من إجمالي أسهم مستشفى كليوباترا بسعر 5 جنيهات للسهم.

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة حاليا 800 مليون جنيه موزعا على 1.6 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتلقت مستشفي كليوباترا فى 8 ديسمبر الجارى عرضًا من شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية) لشراء حصة أسهم بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار جنيه تقريبًا.

أخبار البورصة..إم إم جروب تساهم فى زيادة رأسمال «بساطة» بقيمة 25 مليون جنيه

شركة إم إم جروب للصناعة

كما شهدت الجلسة ،إعلان شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن موافقتها على المساهمة فى زيادة رأسمال شركة بساطة المالية القابضة بقيمة 25 مليون جنيه.

وقالت “إم إم جروب” فى إفصاح مرسل للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة المساهمة فى رأسمال “بساطة” إلى 95 مليون جنيه بدلا من 70 مليونا حاليا.

وتعمل شركة بساطة المالية القابضة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتستحوذ “إم إم جروب” على 49.9% من إجمالى أسهمها حتى الآن.

وشرعت “إم إم جروب” منذ شهر يونيو الماضى فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر من 479.5 إلى 599.4 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 119.8 مليون جنيه فى صورة أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 62 قرشا .

المنصورة للدواجن تفصح عن شراء مساهم حصة أسهم بقيمة 9.4 مليون جنيه

الدواجن

كما أفصحت شركة المنصورة للدواجن، عن قيام المساهم سيف محمود حسن جاب الله بشراء 5.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 9.42 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المنصورة للدواجن، فى إفصاح للبورصة، إن نسبة مساهمة العميل للمشار إليه، ارتفعت بعد تلك العملية من 9 % إلى 10.5 % من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 1.61 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المشار إليه بثلاثة مساهمين من عائلة جاب الله يستحوذون مجتمعين 10.2 % من إجمالي الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي بعد التجزئة 81.2 مليون جنيه موزعا على 406 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم .