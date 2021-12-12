أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 12-12-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم ،وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.19 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.5% عند 11708 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.05% مسجلا 2137 نقطة، حين صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.97% ليسجل 3151 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.19 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 88 سهمًا من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 32، وبقي 80 دون تغيير.

حديد عز تحسم صفقة “أبو هشيمة” رسميا بقيمة 2.5 مليار جنيه

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة حديد عز عن تقرير القيمة العادلة لحصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى شركة حديد المصريين بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه تقريبا.

وقالت حديد عز فى بيان مرسل للبورصة المصرية، إن تقرير القيمة العادلة لشركة حديد المصريين جرى إعداده من قبل شركة مور إيجيبت للاستشارات المالية.

وتستهدف الصفقة شراء 18% من حصة أحمد أبو هشيمة فى حديد المصريين، ويستحوذ أبو هشيمة فى الوقت الحالى على 30% من الأسهم وفقا لملخص تقرير القيمة العادلة المرسل للبورصة الأحد.

كما أظهر التقرير أن تلك الحصة سيجرى نقلها من خلال أحمد أبو هشيمة (الشريك المؤسس)، وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب.

ونوهت حديد عز إلى أنها ستشترى هذه الحصة عبر شركتها التابعة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، كما أشارت إلى أن قيمة الصفقة سيجرى تسديده من موارد الشركة.

واعتمد مجلس إدارة عز الدخيلة للصلب تقرير القيمة العادلة للصفقة فى اجتماع بتاريخ 9 ديسمبر الجارى، كما جرى تفويض رئيس المجلس والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين فى التوقيع على المستندات اللازمة واستيفاء الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية نقل الملكية.

وانتشرت خلال الأسابيع الماضية أخبار متداولة عن دخول شركة حديد عز فى مفاوضات للاستحواذ على حصة تبلغ 18% من أسهم شركة حديد المصريين من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

مستشفى كليوباترا تعلن مواعيد عرض الشراء أمام المساهمين

كما أعلنت شركة مستشفى كليوباترا،عن إتاحة عرض الشراء المقدم على حصة من أسهمها أمام المساهمين خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر الجارى.

وأفصحت مستشفى كليوباترا الخميس الماضى (9 ديسمبر) عن صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء المقدم على حصة تعادل 419.3 مليون سهم بسعر 5 جنيهات للسهم.

قالت شركة مستشفى كليوباترا، إن عرض الشراء المقدم على حصة من أسهمها سيظل متاحا أمام المساهمين خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر الجارى.

وأفصحت مستشفى كليوباترا الخميس الماضى (9 ديسمبر) عن صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء المقدم على حصة تعادل 419.3 مليون سهم بسعر 5 جنيهات للسهم.

وأفصحت مستشفى كليوباترا فى 8 ديسمبر الجارى عن تلقّيها عرضًا من شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية) لشراء حصة أسهم بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار جنيه تقريبًا.

رئيس سبيد ميديكال يبيع 78.5 مليون سهم جديد من حصته

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الطبية

كما أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن قيام المهندس محمود لاشين (رئيس مجلس الإدارة) ببيع 78.5 مليون سهم جديد من حصته، بقيمة إجمالية قدرها 76.9 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة الرئيس انخفضت بعد العملية من 22.77% إلى 15.69% إجمالى الأسهم تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.98 جنيه، وجرى تنفيذها عبر 4 شركات وساطة وسمسرة هي: بلتون ،هيرميس، التجارى الدولى، أرقام كابيتال. ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم.

وأفصحت “سبيد ميديكال” فى 8 ديسمبر الحالى عن قيام المهندس محمود لاشين (رئيس مجلس الإدارة) ببيع 33 مليون سهم من حصته، بقيمة إجمالية قدرها 49.3 مليون جنيه تقريبا لتنخفض حصته من 27% إلى 24%.