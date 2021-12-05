أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 5-12-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.73% عند مستوى 11401 نقطة،بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.37% ليسجل 2208 نقطة، كما صعدالمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.03% إلى 3200 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 112 سهمًا من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 24 ، وبقي 61 دون تغيير.

حظر نشر استشارات الأسهم على مواقع التواصل الاجتماعي

وشهدت أخبار البورصة إعلان هيئة الرقابة المالية عن مقترح تشريعي يتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد عمران-رئيس الهيئة، إن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية قد كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية.

كما كشفت قيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات-الافتراضية-بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.

وأضاف عمران فى بيان حصلت المال على نسخة منه، أن الهيئة قد لاحظت أن تلك الصفحات تَضٌم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية وأن ما ينشر عليها من توصيات يُؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات.

القلعة تقلص خسائرها بدفع نمو إيراداتها إلى 30.9 مليار جنيه

أحمد هيكل

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة القلعة للاستشارات المالية، انخفاضا ملحوظا فى خسائرها خلال التسعة أشهر الأولى من العام بدفع نمو إيراداتها إلى 30.9 مليار جنيه تقريبا.

وكشفت نتائج القلعة المجمعة المرسلة للبورصة الأحد، تراجع صافى الخسائر إلى 4.5 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 6.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

بينما ارتفعت إيراداتها إلى 30.9 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة مع إيرادات بلغت 26.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف النشاط إلى 30.5 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع نحو 26.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي

بينما أظهرت القوائم المستقلة للشركة للأم تراجع خسائرها إلى 301.4 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة مع خسائر بلغت 345.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأرجعت القلعة فى إفصاح تفسيري آخر ، تحسن إيراداتها إلى الأداء القوى لجميع الشركات التابعة إضافة إلى تحسن هامش ربح مشروع التكرير.

إيكون للصناعات الهندسية توافق مبدئيا على الدخول فى تحالف«كينج سبان»

أبدى مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” “إيكون”موافقة مبدئية على عرض التحالف الاستراتيجي مع مجموعة كينج سبان العالمية.

وقالت إيكون فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إن مجلس الإدارة فوض رئيسه فى مناقشة هيكل التحالف مع شركة كينج سبان لتصنيع البانلز والتوقيع على ما يلزم فى هذا الإطار.

ومنح المجلس رئيسه فى الاستعانة بالمستشارين الخارجيين لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة بشأن هذه الصفقة إن لزم الأمر على أن يتم عرض النتائج على المجلس فور الانتهاء منها لاتخاذ قرار نهائى بشأنها.

واعتمد المجلس المنعقد 2 ديسمبر الجارى القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر الماضى.

وأفصحت الشركة فى 22 نوفمبر الماضى عن تلقيها عرضا للتحالف الاستراتيجى مع إحدى شركات مجموعة كينج سبان العالمية المتخصصة فى نفس المجال.

وقالت إيكون فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن العرض مقدم من شركة كينج سبان لتصنيع البانلز، إحدى الشركات التابعة للمجموعة العالمية.

ويختص التحالف بمجال تصنيع الساندويتش بانلز والأنشطة المرتبطة به، عن طريق استحواذ غير ملزم على حصة لا تقل عن 65% من قطاع الساندويتش بشركة ايكون بعد إتمام إجراءات فصله فى شركة متخصصة مستقلة تابعة .

إيديتا تعلن بدء الإنتاج بمصنع المغرب باستثمارات بلغت 200 مليون جنيه

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كذلك أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن بدء عمليات الإنتاج بمصنعها الجديد فى دولة المغرب العربية الشقيقة باستثمارات بلغت 200 مليون جنيه حتى الآن.

وقالت إيديتا فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذا المصنع يعد أول استثمار خارجى لها خارج السوق المحلية المصرية

ويقع المصنع الجديد بالقرب من مدينة الدار البيضاء فى المغرب، ويتكون من 3 خطوط إنتاج ،يعمل أحدها الآن فى قطاع الكيك بإجمالى طاقة مخططة تصل إلى 2.7 ألف طن سنويا .

وبدأ المصنع فى انتاج أشهر العلامات التجارية للمجموعة المصرية ” هوهوز “باعتباره منتجا مختلفا فى سوق الكيك المغربى الذى تتوافر فيه المنتجات المشابهة فى صورة طبقات غير مغطاة .

ونجحت الشركة الجديدة فى ترويج المنتج لدى 7 آلاف متجر فى السوق المغربية فى أول أسبوعين من إنتاجه وترويجه، وفقا للإفصاح.