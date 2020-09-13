أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 13-9-2020 (تفاعلي)

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها المختلفة، وارتفاع رأسمالها السوقي بقيمة 1.5 مليارات جنيه تقرييًا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.19% ليصل إلى 11091 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.18% إلى 1879 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.79% إلى 2763 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 949 مليون جنيه، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 96 سهمًا من إجمالى 180، بينما هبط 55، وبقي 29 دون تغير.

وارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 617.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 616.8 مليار جنيه مقارنة بجلسة الخميس الماضى.

الملف التفاعلى التالى يوضح أهم أخبار البورصة المصرية اليوم الموافق 13 سبتمبر 20202:

أخبار البورصة المصرية..القاهرة للاستثمار تبدأ أعمال حفر جامعة بدر أسيوط

وشهدت أخبار البورصة المصرية عدة إفصاحات من شركات مُدرجة، أبرزها إفصاح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية عن بدء أعمال الحفر والبناء بالمرحلة الأولى بجامعة بدر بمحافظة أسيوط.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح إن هذا المشروع يستهدف أن يصبح مركزا للخدمات التعليمية لمحافظات الصعيد.

ويشمل المشروع إنشاء عدد من الكليات إضافة إلى حرم جامعة على مساحة 81 فدانا، إضافة إلى مجمع تجارى ومستشفى.

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية المؤسسة عام 1993، أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر.

أخبار البورصة المصرية.. تأجيل دعوى المصرية للمنتجعات فى نزاع سهل حشيش لـ 28 نوفمبر

منتجعات سهل حشيش

كما أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن تأجيل محكمة القضاء الإدارى نظر دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية فى نزاع منطقة سهل حشيش إلى جلسة 28 نوفمبر القادم.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 12 سبتمبر، وتم تأجيلها مجددا إلى 28 نوفمبر.

وأحالت دائرة بمحكمة القضاء الإداري دعوى الشركة العام الماضى إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 ومازالت تنظرها حتى الآن.

ويعود أصل النزاع إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.

الخليجية الكندية تفصح عن بيع مساهم 1.5% من حصته بقيمة 4 ملايين جنيه

كما أعلنت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربى، عن قيام المساهم محمد ممدوح حسن الماوى، ببيع 1.5% من حصته بقيمة إجمالية 4 ملايين جنيه تقريبا.

وانخفضت نسبة مساهمة العميل بعد العملية من 16.2% إلى 14.7%، وفقًا لإفصاحٍ مرسل من الشركة للبورصة، اليوم الأحد.

ونفذت عملية البيع على 77 ألف سهم تقريبًا، بمتوسط سعر 53.2 جنيه للسهم، ونفذتها شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق يستحوذ على نسبة 0.18% من إجمالى الأسهم.

ليفت سلاب تفصح عن بيع مساهم جزءًا من حصته بقيمة 5.7 مليون جنيه

ليفت-سلاب-مصر

كما أفصحت شركة ليفت سلاب مصر قيام المساهم أحمد عاصم عبدالعزيز أبو سقاية ببيع 1.3 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية 5.7 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب، فى إفصاح إن نسبة مساهمة العميل المشار إليها انخفضت بعد العملية من 5.4% إلى 4.34% من إجمالى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.56 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه موزعًا بين 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.