أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 10-10-2021

بايونيرز القابضة تفصح عن موعد عودة التداول بعد الانقسام لثلاث شركات

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وحجم تداولات 950 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.2% عند مستوى 10662 نقطة، كما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.07% عند 2664 نقاط، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17 % عند 3614 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 950 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 64 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 64، وبقي 63 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية .. عامر جروب تعلن خطة لشراء أسهم خزينة في حدود 10%

وشهدت أخبار البورصة إعلان مجموعة عامر جروب القابضة، عن خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة فى البورصة المصرية فى حدود 10% من إجمالى الأسهم.

وقالت عامر جروب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن عمليات شراء هذه الكمية ستجرى خلال ثلاثة أشهر، تبدأ من 12 اكتوبر وتنتهى 11 يناير القادم.

وفوضت المجموعة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب (سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى ) باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمليات الشراء .

ولجأت عشرات الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى شراء أسهم خزينة منذ العام الماضي بكميات كبيرة في إطار التسهيلات التي قدمتها الرقابة المالية، لهم في مواجهة جائحة كورونا وانهيار أسواق المال في أغلب دول العالم.

وتعهدت الشركة بعدم السماح للمساهمين الرئيسين والداخليين وأطرافهم المرتبطة من بيع أسهمهم للشركة كأسهم خزينة، كما تعهدت بالإفصاح الدوري عن حجم عمليات الشراء يوميا.

أخبار البورصة المصرية .. «أبو ظبي الإسلامي» يفصح عن تنفيذ صفقة أسهم بقيمة 11.6 مليون جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

كما أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على الأسهم بجلسة الأحد بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 11.6 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح مختصر منشور على شاشة التداول تنفيذ الصفقة على 664.4 ألف سهم، ولم يصدر المصرف تفاصيل أكثر عن الصفقة حتى ختام الجلسة.

ويعدّ مصرف أبوظبى الإسلامى مصر واحدًا من 88 فرعًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وباع المصرف خلال الشهور الماضية شركتين تابعتين فى البورصة المصرية هما : الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.

أخبار البورصة .. بايونيرز تعلن عودة التداول بشركتين واسم جديد

شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات

كذلك أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ، عن عودة التداول على أسهمها فى البورصة المصرية اعتبارًا من جلسة الاثنين تحت اسم جديد “سباير كابيتال”.

وطالبت بايونيرز القابضة إدارة البورصة فى وقت سابق، بوقف التداول على أسهمها، لمدة ثلاث جلسات، فى إطار عملية نقل الأسهم وتغيير الأسماء اللازمة لعملية الانقسام الكبرى إلى ثلاث كيانات.

وبدأ وقف التداول اعتبارًا من جلسة الثلاثاء الماضى ( 5 أكتوبر)، واستمر إلى جلسة اليوم الأحد، لمدة ثلاث جلسات (بعد استبعاد إجازة الخميس).

وشرعت المجموعة خلال الفترة الماضية فى عملية الانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى، وأعلنت الشركة فى 15 سبتمبر الماضى عن إيداع طلب تسجيل الانقسام لدى هيئة الرقابة المالية تمهيدا لقيد الكيانين الجديدين فى البورصة المصرية.

وقالت فى إفصاح للبورصة (15 سبتمبر) إن طلبها للرقابة تضمن نقل ملكية الاستثمارات الواردة بمشروع التقسيم إلى الشركتين الجديدتين وهما: بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية.

ومن المقرر بدء التداول بجلسة الاثنين على شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (كشركة منقسمة)، برأسمال مصدر 4.7 مليار جنيه موزع على 1.05 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 4.5 جنيه للسهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 23 مليار جنيه.

كما سيجرى بدء التداول على أسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية (كشركة منقسمة ثانية)، برأسمال مصدر 2 مليار جنيه، موزع على 1.05 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية قدرها 1.9 جنيه للسهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 10 مليارات جنيه، وفقا لكتاب بايونيرز المرسل للرقابة المالية فى وقت سابق.