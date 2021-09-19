أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 19-9-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.97% عند 10889 نقطة،بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.59% عند 2763 نقطة، بينما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.92% عند مستوى 3753 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه الأجانب والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، صعد 15 سهمًا من إجمالي 199 متداولًا، بينما هبط 129، وبقي 55 دون تغير.

زهراء المعادي تبيع أراض في مزاد بقيمة 47.8 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بيع ثلاث قطع أراض في مزايدة علنية جرت 16 سبتمبر الجاري بقيمة إجمالية قدرها 47.8 مليون جنيه.

وقالت زهراء المعادي في إفصاح للبورصة المصرية، إن متوسط سعر البيع للقطع الثلاثة، تراوح بين 17 ألف إلى 18.2 ألف جنيه للمتر .

وقررت الشركة تأجيل بيع خمس قطع أراض (2 سكن و3 مدارس) أخرى لعدم وصول سعر المزاد للحد الأدنى المسموح به طبقا للتسعير المحدد.

وأعلنت الشركة في وقت سابق طرح 8 قطع أراضٍ للبيع بمدينة زهراء المعادي في مزاد علني عقد الخميس 16 سبتمبر .

وأشارت الشركة في إفصاح للبورصة (12 سبتمبر )، إلى إن هذه القطع تقع بالشطر التاسع من المدينة، وبعضها مخصص لأغراض السكن (3 قطع)، بينما تخصص القطع الأخرى لأغراض المدارس (5 قطع).

ونفت الشركة آنذاك بعض الأخبار المنشورة عن قيامها بعد مزادا علنيا غير المشار إليه، كما نفت تثمين الأرض بسعر 34 ألف جنيه للمتر.

ونوهت الشركة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة منذ عام 2016 في مشروع باثيو الزهراء، المقام على أرضها بالشيخ زايد بالتعاون مع شركة بريميرا.

الجيزة للمقاولات تنفذ أعمالا بقيمة 240.7 مليون جنيه

كما أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، عن تكليفها بأعمال بنية تحتية بمدينة 15 مايو بقيمة إجمالية قدرها 240.7 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الجيزة العامة للمقاولات فى إفصاح للبورصة، إن هذا الإسناد يختص بتنفيذ أعمال مياه، وصرف، وطرق، لمنطقة الإسكان الاجتماعى (النرجس).

وتلقت الشركة خطابا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يفيد بموافقة مجلس الوزراء المصرى على إسناد هذه الأعمال.

ووقعت الجيزة العامة للمقاولات عدة عقود إنشائية بمحافظات مختلفة خلال الشهور الماضية بملايين الجنيهات.

وأعلنت الجيزة العامة للمقاولات فى مارس الماضى عن تعاقدها على أعمال جديدة بمحافظة الإسكندرية بقيمة مبدئية قدرها 300 مليون جنيه.

وقالت الجيزة فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك (14 فبراير) إن هذه الأعمال تختص بإنشاء مبنى بالمحافظة بطريقة الإسناد.

وأفصحت الجيزة فى 31 يناير الماضى، عن تعاقدها على أعمال مكملة بمحافظة المنيا بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه .

رئيس سبيد ميديكال يرفع حصته بشراء 18.3 مليون سهم

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الطبية

كما أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن قيام المهندس محمود لاشين (رئيس مجلس الإدارة) بشراء 18.3 مليون سهم إلى حصته.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح، إن نسبة مساهمة الرئيس ارتفعت بعد العملية من 25.36% إلى 27.01% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.95 جنيه، بقيمة إجمالية 35.8 مليون جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سبيد الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى يستحوذ على (27%)، حازم الفار (10.2%)، إسماعيل أحمد جاد الله (6%).

كما يستحوذ شريف الزيات (5%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لإفصاح هيكل ملكية مرسل فى 13 يوليو الماضى.