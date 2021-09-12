أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 12-9-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 867 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.17% عند 11036 نقطة،بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 135% عند 2845 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99% مسجلًا 3832 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 867 مليون جنيه تقريبا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 89 سهمًا من إجمالي 191 سهمًا متداولًا، بينما هبط 63، وبقي 39 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..سبيد ميديكال تشترى 1.8 مليون سهم خزينة بسعر 1.89 جنيه

سبيد-ميديكال

كما شهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن تنفيذ ثالث عملية شراء لنحو 1.8 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية فى إطار خطتها لشراء كمية ضخمة خلال شهر.

وقالت سبيد ميديكال فى بيان مختصر منشور على شاشة التداول بالبورصة اليوم الأحد ، إن عملية الشراء جرت بجلسة الخميس بسعر 1.89 جنيه للسهم ،مشيرة إلى أن تلك الكمية تمثل 0.16% من رأس المال.

ونفذت الشركة أول عملية بجلسة الإثنين الماضى على كمية ضخمة بلغت 8.1 مليون سهم خزينة تمثل 0.73% من رأس المال بسعر أعلى قليلا 1.86 جنيه للسهم.

كما نفذت ثانى عملية شراء بجلسة الثلاثاء الماضى لنحو 1.9 مليون سهم خزينة بالبورصة بسعر 1.81 جنيه للسهم .

واعتمد مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق خطة لشراء 20 مليون سهم خزينة في البورصة لكونها فرصة استثمارية جيدة خلال الفترة الراهنة.

وكلفت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية للقيام بمهام سمسار عمليات الشراء، خلال الفترة من 6 إلى 25 سبتمبر الجارى.

وسيجرى تمويل عمليات الشراء من خلال السيولة الذاتية المتاحة فى الشركة، أما أسعار الشراء فستجرى وفق سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

أخبار البورصة المصرية..القلعة تقلص خسائرها النصفية إلى 3.2 مليار جنيه وتفسر الأسباب

أحمد هيكل

كما أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، تراجع خسائرها إلى 3.2 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقابل خسائر بلغت 4 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج القلعة المجمعة ارتفاع إيراداتها إلى 18.1 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه ، مقارنة بإيرادات بلغت 17.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما كشفت النتائج المرسلة للبورصة، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 18.1 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 17.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما أظهرت القوائم المستقلة للشركة للأم تراجع خسائرها إلى 194.9 مليون جنيه خلال النصف مقارنة بخسائر بلغت 260 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأرجعت القلعة فى إفصاح تفسيري آخر ، تحسن إيراداتها إلى أداء مشروع التكرير، إضافة إلى أداء شركتى طاقة عربية ومزارع دينا التابعتين.

وتخطط الشركة لزيادة أنشطتها التصديرية خلال الثلاث سنوات القادمة بالتوازى مع أنشطة السوق المحلية لتوفير بدائل الاستيراد والحد من ارتفاع أسعار الواردات نتيجة زيادة تكاليف الشحن العالمية.

كما يخطط مجلس الإدارة لمراجعة عملية هيكلة ديون القلعة والمصرية للتكرير ووضعها على قائمة الأولويات، مع مراجعة إجراءات كورونا دون خفض العمالة.

أخبار البورصة..زهراء المعادى تطرح 8 قطع أراضٍ للبيع فى مزاد علنى

كما أعلنت شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، عن طرح 8 قطع أراضٍ للبيع فى مزايدة علنية يوم الخميس القادم، الموافق 16 سبتمبر الحالى.

وأضافت “زهراء المعادى” فى إفصاح للبورصة المصرية الأحد، إن هذه القطع بعضها لأغراض السكن (3 قطع)، بينما تخصص القطع الأخرى لأغراض المدارس (5 قطع).

ونفت الشركة بعض الأخبار المنشورة عن قيامها بعد مزادا علنيا غير المشار إليه، كما نفت تثمين الأرض بسعر 34 ألف جنيه للمتر.

ونوهت الشركة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة منذ عام 2016 فى مشروع باثيو الزهراء، المقام على أرضها بالشيخ زايد بالتعاون مع شركة بريميرا.

ومن المقرر أن يعقد مزاد قطع أراضى المدارس الساعة 12 من ظهر يوم الخميس القادم، بينما سيجرى مزاد قطع أراضى الإسكان من الساعة الواحدة .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى (23 سبتمبر الماضى) على طرح قطعة أرض بمساحة 53.7 ألف متر مربع، لتطويرها بنظام المشاركة مع المطورين العقاريين.

وتقع قطعة الأرض المشار إليها بالشطر الرابع عشر من مدينة زهراء المعادى (المشروع الرئيسى للشركة منذ عقود).