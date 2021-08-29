أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 29-8-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.11% عند 11113 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.13% عند مستوى 2956 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% مسجلًا 3963 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 3.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر و الأحمر، إذ صعد 72 سهمًا من إجمالي 195 متداولًا، بينما هبط 91، وبقي 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. سوديك تحصل على 440 فدانًا بموقع جديد فى الشيخ زايد

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية 440 فدانًا لها بموقع جديد بمدينة الشيخ زايد.

وقالت سوديك فى إفصاح، إن هذا التخصيص الجديد يأتى فى إطار تعديل أجرته الهيئة على موقع مشروع مشترك يجرى تطويره بالشراكة بينهما بمدينة الشيخ زايد.

وبلغت مساحة المشروع فى التخصيص الأول 500 فدان، وجرى تعديل موقعه إلى موقع مجاور بمساحة أقل 440 فدانًا، لكنها تحمل مميزات أعلى ومساحة بنائية أعلى، كما تشمل بعض أجزاء الأرض القديمة وفقا للإفصاح.

وتلقت الشركة خطابًا من جهاز مدينة الشيخ زايد يفيد بتغير الموقع وأبعاده، وجار تعديل عقد الشراكة والمخطط العام للمشروع مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وبدأ الإعلان عن مشروع الشراكة بين سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة الشيخ زايد فى 16 سبتمبر 2018 ،وفقاً لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وبررت الهيئة تعديل الموقع بحصول متغيرات مكانية طارئة بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد، نتج عنها وجود بعض المشروعات بجوار القطعة المخصصة بما استلزم تغيير الموقع لتفادى التدخلات المحتملة .

أخبار البورصة المصرية.. أوراسكوم كونستراكشون تقفز بأرباحها إلى 53.4 مليون دولار

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

كما أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، ارتفاع صافى أرباحها إلى 53.4 مليون دولار خلال النصف المنتهى فى يونيو الماضى ، مقارنة مع نحو 34.4 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت قوائم أوراسكوم كونستراكشون المجمعة المرسلة للبورصة، ارتفاع إيراداتها بشكل طفيف إلى 1.68 مليار دولار خلال الفترة مقارنة مع نحو 1.61 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت القوائم ارتفاع تكاليف الشركة إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة مقارنة مع تكاليف بلغت 1.45 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من أرباح الفترة إلى 0.41 جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع نصيب بلغ 0.30 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.

أعلنت أوراسكوم فى 12 يوليو الماضى عن توزيع أرباح نقدية جديدة بواقع 0.23 دولار للسهم على المساهمين فى بورصة ناسدات بدبى وما يعادلها بالجنيه لنظرائهم فى البورصة المصرية.

أخبار البورصة.. مستشفى كليوباترا تقفز بإيراداتها إلى 1.2 مليار جنيه فى ستة أشهر

مستشفى كليوباترا

كما أفصحت شركة مستشفى كليوباترا، ارتفاع إيراداتها إلى 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 843 مليونًا تقريبًا خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت قوائم مستشفى كليوباترا المجمعة ارتفاع إيرادات النشاط إلى 796 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بنحو 575.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت القوائم المرسلة للبورصة اليوم الأحد، تضاعف صافى أرباحها إلى 202 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 101.9 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح (الأساسى والمخفض) إلى 0.12 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.06 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة، ارتفاع صافى أرباحها إلى 108 ملايين جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بنحو 88 مليونًا تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة إلى 633.1 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بنحو 502.8 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020











