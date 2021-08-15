أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 15-8-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى العرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.33% عند 11029 نقطة، و“egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.57% إلى 2887 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51 % مسجلًا 3866 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وتأرجج أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 92 سهمًا من إجمالى 197 متداولًا، بينما هبط 82، وبقي 23 دون تغير.

أخبار البورصة.. مصر الجديدة تتوقع الخروج من شركات قطاع الأعمال خلال أسابيع

مصر الجديدة للإسكان والتعمير

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، عن تغيير وضعها القانونى عبر خروجها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات المساهمة فى غضون الأسابيع القادمة.

وقالت «مصر الجديدة للإسكان» فى إفصاح للبورصة، إن الجمعية العامة للمساهمين (العادية وغير العادية)، وافقت على تغيير الوضع القانونى فى اجتماعين منفصلين بتاريخ 14 أغسطس الحالي.

وأضافت الشركة أن عملية الانتقال إلى قانون الشركات المساهمة سيمكنها من العمل بشكل أكثر مرونة، بما سيمكنها من تسريع التعاقدات بكل أشكالها ويزيد من قدرتها على استغلال الأصول والموارد المتاحة.

كما تتوقع الشركة أن يسهم هذا الانتقال فى إطلاق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة لتطوير الأداء وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة.

وتعد «مصر الجديدة» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد على 72.2% من أسهم الشركة.

بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية حوالى 27.6%، وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية حتى 7 يوليو الماضى.

أخبار البورصة المصرية.. «كيما» تتسلم 74.8 ألف متر من الحديد والصلب

مصر لصناعة الكيماويات

كما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” عن تسلمها قطعتى أرض بمساحة 74.8 ألف متر مربع فى إطار تسوية نزاعها مع شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية).

وقالت كيما فى إفصاح مرسل للبورصة ،إن عملية التسليم جرت بين الطرفين بتاريخ 11 أغسطس الحالي، كما جرى توقيع اتفاق حوالة بالحق بين الشركتين.

ووقّعت كيما عقد تسوية فى 5 يوليو الماضى مع شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (المنقسمة)، على أن تتم عملية التسليم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع من خلال لجنة مشكَّلة من الشركتين.

وحصلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر على 45 ألف متر بموجب هذه التسوية، وفقًا لإفصاحيْن مرسلين من الشركتين إلى البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.

وقضت لجنة تسوية النزاع بين الشركتين، فى سبتمبر الماضى، بأحقّية الحديد والصلب فى قطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بمحافظة أسوان، بما عليها من منشآت.

كما قضت اللجنة بحصول شركة كيما على 75 ألف متر مربع بما عليها من منشآت، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة فى 12 سبتمبر 2019.

أخبار البورصة.. جي بي أوتو تعلن إتمام صفقة بيع حصة هولندية بقيمة 352.6 مليون جنيه

كذلك أفصحت شركة جي بي أوتو غبور لصناعة السيارات،عن إتمام صفقة بيع جزء من حصتها فى شركة ” MNT BV ” الهولندية للاستثمارات بقيمة إجمالية قدرها 352.6 مليون جنيه.

وقالت جي بي أوتو فى إفصاح للبورصة، إن عملية البيع تمت بشكل نهائى بعد استيفاء بعض الشروط القانونية والإجرائية المتفق عليها سابقا.

وأفصحت غبور فى 11 أبريل الماضى عن توقيع إحدى شركاتها التابعة اتفاقا مع صناديق استثمار أجنبية لبيع 5% من حصتها فى الشركة الهولندية المذكورة.(لم يذكر الإفصاح، أسماء تلك الصناديق).

وانخفضت حصة جي بى غبور ( غير المباشرة ) فى شركة” MNT INVESTMENTS BV ” الهولندية إلى 57.26% بعد هذه العملية .

يشار إلى أن الشركة الهولندية المشار إليها تستحوذ على حصص مسيطرة فى رأسمال شركتى (تساهيل)، (مشروعى)، الرائدتين فى مجال التمويل متناهى الصغر والبيع بالتقسيط.

كما تساهم تلك الشركة بحصص أقل فى شركات أخرى فى مجالات التكنولوجيا المالية والنقل التشاركى ،وفقا لما جاء فى الإفصاح المرسل للبورصة.

ولفتت الشركة انتباه المساهمين والمتعاملين على السهم إلى أن تلك الصفقة مرهونة بتحقيق بعض الالتزامات القانونية على الأطراف (دون إسهاب)،وفى حالة إتمامها بصورة نهائية فسوف تفصح للمساهمين .

«الإسكندرية للاستثمارات» تعلن استجابة 85% من الأسهم لعرض شراء تايكون القابضة

كما أعلنت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن استجابة 85% من أسهمها تقريبا إلى عرض الشراء المقدم من تايكون القابضة ، وذلك بنهاية فترة سريان العرض 15 أغسطس.

وأظهرت نتيجة العرض المختصرة المنشورة على شاشة التداول بالبورصة المصرية الأحد، استجابة 4.44 مليون سهم للعرض بنسبة 84.1% من إجمالى أسهم الإسكندرية للاستثمارات البالغة 5.22 مليون سهم ،وفقا لحسابات” المال”.

ووافقت الرقابة المالية فى 29 يوليو الماضى على نشر عرض استحواذ تايكون القابضة بعد زيادة سعره إلى 6.25 جنيه للسهم، وذلك لمدة عشرة أيام عمل ، بدأت أول أغسطس وانتهت اليوم الأحد (15 أغسطس).

وقالت الرقابة فى بيان للبورصة آنذاك، إن موافقتها على نشر العرض لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد السعر وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية (تايكون للوساطة فى الأوراق المالية)؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.















