أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 18-7-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام آخر جلسة تداول (قبل إجازة عيد الأضحى)على صعود ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات 1.4 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.81% عند 10646 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.4 % إلى 2509 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18% إلى 3469 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 102 سهم من إجمالى 194 متداولًا، بينما هبط 59، وبقي 33 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضى، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار إجازة عيد الأضحى من يوم الإثتين وحتى الخميس على أن يستنأف التداول اعتبارا من الأحد المقبل.

أخبار البورصة المصرية..مصر الجديدة للإسكان تؤجل مزايدة هليوبارك مرة أخرى

مصر الجديدة للإسكان والتعمير

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، تأجيل مواعيد التقدم لمزايدة تطوير مشروع هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة مرة أخرى بناء على رغبة الشركات المتقدمة.

وقالت مصر الجديدة للإسكان في إفصاح، إن عددا من الشركات المتقدمة للمزايدة طلبت تأجيل موعد تقديم المظاريف المالية والفنية من 27 يوليو الجارى إلى 9 أغسطس المقبل.

وقررت الشركة فى وقت سابق مد مهلة تقديم العروض المالية والفنية أمام الشركات المتقدمة إلى يوم 29 يونيو الجاري بدلاً من 16 يونيو من الشهر ذاته، ثم قررت مدها مرة أخرى إلى 27 يوليو الجارى.

وأعلنت مصر الجديدة فى 4 مارس الماضى طرح كراسة شروط مزايدة تطوير قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع هليوبارك أمام المطورين العقارين خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 مايو.

وكلفت مصر الجديدة للإسكان والتعمير شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى بدورمستشار التطوير والمزايدة.

أخبار البورصة المصرية..الإسكندرية للاستثمارات تفصح عن زيادة عرض تايكون إلى 6.25 جنيه

وأعلنت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن قيام تايكون القابضة برفع سعر عرض الاستحواذ عليها مرة ثانية إلى 6.25 جنيه للسهم.

وقالت الإسكندرية للاستثمارات المالية فى إفصاح ، إن شركة تايكون القابضة تقدمت بطلب إلى الرقابة المالية لزيادة سعر عرضها بقيمة 65 قرشًا تقريبا ليصل إلى 6.25 جنيه للسهم وجار دراسته.

وتلقّت الشركة، فى 8 يونيو الماضى، عرضًا من تايكون القابضة للاستثمارات المالية يستهدف الاستحواذ على 90% من أسهمها بسعر 5.55 جنيه للسهم.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض سيكون اختياريًّا نقديًّا، وسيراعي حقوق الأقلية، كما سيلتزم بالإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية.

وطلبت “تايكون” رفع سعر العرض فى 14 يونيو الماضى بقيمة خمسة قروش ليصل إلى 5.60 جنيه للسهم، ثم طلبت زيادته مرة أخرى يوم (18 يوليو) مع احتدام المنافسة مع شركتى زيتا للاستثمار الإماراتية وكومباس كابيتال للاستثمارات المالية.

أخبار البورصة..الرقابة توافق على عرض شراء بلوم مصر مقابل 6.7 مليار جنيه

بنك بلوم مصر

كما أفصح بنك بلوم مصر، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الاستحواذ البحرينى على كامل أسهمه بقيمة إجمالية قدرها 6.7 مليار جنيه تقريبا، لمدة عشرة أيام عمل من تاريخ نشره .

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان تفصيلى للبورصة، إن موافقتها على نشر عرض شراء بلوم مصر لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة المالية مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

ويبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 22.33 جنيه ، بقيمة إجمالية قدرها 6.7 مليار جنيه، ويستهدف العرض شراء كامل أسهم بلوم مصر البالغة 300 مليون سهم تقريبا.











