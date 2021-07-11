أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 11-7-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 820 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.31% عند 10153 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.01% إلى 2296 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.89% إلى 3224 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 820 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 47 سهما من إجمالى 190 متداولًا، بينما هبط 107، وبقي 36 دون تغير.

رمكو تعين ألفا كابيتال لدراسة سهم أمبان للاستثمارات

من مشروعات شركة رمكوا لإنشاء القرى السياحية بالعين السخنة

وشهدت أخبار البورصة المصرية ، إعلان رمكو لإنشاء القرى السياحية ،عن تعيين شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية لإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم شركتها التابعة “أمبان للاستثمارات السياحية” تمهيدا لبيعها.

ووافق مجلس إدارة رمكو الأربعاء (7 يوليو)، على تعيين شركة دار الخبرة للتقييم والاستشارات الهندسية للقيام بأعمال التقييم الفنى والهندسى لشركة أمبان للاستثمارات السياحية.

وأفصحت رمكو الثلاثاء (6 يوليو الجاري) عن تلقيها خطاب نوايا من مجموعة مستثمرين أفراد مصريين للاستحواذ على “أمبان للاستثمارات السياحية”.

ووافق مجلس الإدارة على المضى قدما فى دراسة العرض، دون الإفصاح عن أى معلومات أو بيانات تخص السعر المقدم أو نطاقه.

وتمتلك رمكو شركة “أمبان للاستثمارات المالية” بشكل شبه كامل تقريبا (99.8%)،ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.

وتعمل «رمكو» فى مجال إقامة وتشغيل القرى السياحية والخدمات المكملة لها، إضافة إلى ممارسة نشاط الاستثمار العقارى. وتمتلك الشركة ستة فنادق سياحية ، أبرزها «ستيلا دى مارى جراند أوتيل»، و«ستيلا سى كلوب» بقرية «ستيلا دى مارى» العين السخنة.

وتضم “رمكو” عددا من الشركات التابعة التالية،أبرزها الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية، شركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية، الشركة العالمية للسياحة.

وشركة رمكو للإنشاءات العقارية، الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات،شركة إمبان للاستثمارات السياحية. كما يتبعها، الشركة الإسكندانافية للاستثمارات والتنمية السياحية، وشركة رمكو لإدارة المطاعم، وفقا للمنشور على موقعها الإلكترونى.

بورتو جروب تفصح عن شراء أسماك الإماراتية حصة 14 مليون جنيه

بورتو جروب

كما أفصحت مجموعة بورتو جروب القابضة عن قيام شركة أسماك الإماراتية بشراء حصة أسهم جديدة (تعادل 20 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 14 مليون جنيه تقريبا.

وقالت بورتو جروب، فى إفصاح للبورصة، إن نسبة مساهمة شركة أسماك ارتفعت بعد العملية من 12.04 % إلى 13.74 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.702 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة “إتش سى” المتخصصة فى الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط شركة أسماك ببعض المساهمين الأفراد (عبد السلام مسعود عبد الكريم) الذى يستحوذ على 8.46 % تقريبا من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال مجموعة بورتو القابضة 702 مليون جنيه موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.6 جنيه للسهم.

راية تعتمد القيمة العادلة لشركة بحرينية ب 15.7 مليون دولار

مدحت خليل راية القابضة

كما أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة بحرينية (محل استحواذ) بقيمة إجمالية قدرها 15.7 مليون دولار.

وقالت راية لخدمات الإتصالات فى إفصاح للبورصة الأحد، إن مجلس الإدارة ناقش القيمة العادلة لسهم الشركة الخليجية لخبرة العملاء “GULF CX” والمعدة من قبل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، بجلسته المنعقدة الخميس الماضى( 8 يوليو).

وفوضت الشركة كلا من مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة، وأحمد رفقى العضو المنتدب، فى التوقيع على العقود النهائية لعملية الاستحواذ وما يلزمها من مستندات ( مجتمعين ومنفردين).

وقدرت سوليد كابيتال القيمة العادلة لكامل أسهم الشركة الخليجية لخبرة العملاء (395 ألف سهم) بنحو 5.93 مليون دينار بحرينى بما يعادل 15.7 مليون دولار بمتوسط سعر 15.04 دينار بحرينى للسهم.

ويستهدف عرض استحواذ راية شراء 85% من الشركة البحرينية تعادل 335.8 ألف سهم تقريبا، بقيمة إجمالية قدرها 14.2 مليون دولار.

مصرف أبو ظبي الإسلامي يوافق على تأسيس شركة صكوك برأسمال 10 ملايين جنيه



الإسكندرية للاستثمارات تفصح عن عرض استحواذ

كما أفصح، مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ،على السير فى إجراءات تأسيس شركة في مجال الصكوك برأسمال مدفوع ( 10 ملايين جنيه) ، ومرخص به (100 مليون جنيه).

وقال المصرف الإماراتي فى إفصاح للبورصة المصرية، إن هذه الشركة الجديدة ستحمل اسم “أبو ظبي الإسلامي للتصكيك” ش.م.م.

وتستعد مصر لدخول سوق الصكوك الإسلامية لأول مرة ، بعد موافقة البرلمان على قانون الصكوك السيادية المعد من قبل وزارة المالية، ويصل حجم إصدارات الصكوك في سوق التمويل الإسلامي عالميا 2.7 تريليون دولار.

ويعدّ أبوظبى الإسلامى – مصر، واحدًا من 88 فرعا تابعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمتلك أبو ظبى استثمارات في 11 شركة تابعة وشقيقة فى مصر، وأفصح خلال العام قبل الماضى، عن رغبته فى التخارج من سبع شركات تعمل فى قطاعات مختلفة بالسوق المصرية، منها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.







