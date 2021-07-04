أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 4-7-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات بلغت 896 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.87% عند 10345 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.25% إلى 2352 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% إلى 3316 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 896 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 107 أسهم من إجمالى 191 متداولًا، بينما هبط 44، وبقي 40 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. قائمة المرشحين لانتخابات 2025

وأعلنت إدارة البورصة، قائمة أسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارتها (2021- 2025)، مع فتح باب تلقى الاعتراضات والطعون لمدة 15 يوم عمل.

وشملت القائمة المنشورة على موقع البورصة، أسماء أربع فئات من المرشحين تمثل شركات السمسرة والشركات العاملة فى الأوراق المالية (بخلاف السمسرة) ، إضافة إلى مرشحين عن بورصة النيل وبورصة السوق الرئيسى.

وترشح لتمثيل شركات السمسرة، خمسة أسماء، هم : أسامة شحاتة السيد عبد الله (عضو منتدب) مرشحا عن شركة يونيفرسال لأعمال السمسرة فى الأوراق المالية، إيهاب أحمد سعيد عبد الخالق (عضو منتدب للإشراف على الفروع) مرشحا عن أصول للوساطة فى الأوراق المالية.

رانيا يعقوب حبيب فرج (رئيس مجلس إدارة)، مرشحا عن شركة ثرى إيه لتداول الأوراق المالية، شوكت عبد العزيز المراغى مرشحا (عضو المنتدب) مرشحا عن برايم لتداول الأوراق المالية، عادل عبد الفتاح عب الباسط راجح (رئيس مجلس إدارة) مرشحا عن شركة ثمار لتداول الأوراق المالية.

وترشح لتمثيل الشركات العاملة فى الأوراق المالية بخلاف السمسرة، أربعة أسماء، هم: أحمد محمد بهجت أبو السعد (نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب) مرشحا عن شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية.

جمال فوزى محمد فتح الله (رئيس مجلس إدارة) مرشحا عن مجموعة بورتو جروب القابضة، راند محمد حامد محمد (عضو منتدب) مرشحة عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، محمد رضا حسن أحمد (رئيس مجلس إدارة) مرشحا عن سوليد كابيتال للاسثتمارات.

أخبار البورصة المصرية.. كومباس ترفع سعر شراء الإسكندرية للاستثمارات

الإسكندرية للاستثمارات تفصح عن عرض استحواذ

وأفصحت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن قيام شركة كومباس كابيتال برفع سعر عرض الاستحواذ عليها إلى 6.12 جنيه للسهم.

وقالت الإسكندرية للاستثمارات المالية، إن شركة كومباس كابيتال للاسثتمارات المالية تقدمت بطلب إلى الرقابة المالية لزيادة سعر عرضها بقيمة 40 قرشًا تقريبا ليصل إلى 6.12 جنيه للسهم وجار دراسته.

وتقدمت كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بعرض شراء رسمى إلى الرقابة المالية فى 20 يونيو الماضى بمتوسط سعر قدره 5.72 جنيه للسهم.

ويستهدف عرض كومباس كابيتال شراء 100% من أسهم الشركة كحدٍّ أقصى، أو 51% من الأسهم كحدٍّ أدنى ، وهو العرض السابع فى إطار منافسة شرسة للاستحواذ على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات.

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامى على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات، منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة،

كما تستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف) على 40.96% من إجمالى أسهم الشركة.

وانفردت جريدة “المال” فى عدد 17 يونيو الماضى بنشر خبر دخول شركة كومباس كابيتال إلى حلبة المنافسة الشرسة على شراء الإسكندرية للاستثمارات المالية.

أخبار البورصة.. طلعت مصطفى تسجل مبيعات بـ 15 مليار جنيه في 3 أسابيع فقط

كما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تسجيل مبيعات قياسية بقيمة 15 مليار جنيه من مشروع مدينة نور بالعاصمة الإدارية الجديدة فى أول ثلاثة أسابيع من إطلاقه فقط.

وقالت طلعت مصطفى فى إفصاح مرسل للبورصة، إن هذه المبيعات القياسية تعد أعلى مبيعات حققها مطور عقاري مصري فى تاريخ مصر المعاصر.

ورفعت مبيعات مشروع نور إجمالى مبيعات المجموعة المسجلة خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى إلى 21 مليار جنيه، كما رفعت من توقعات المجموعة لمبيعات عام 2021 إلى 30 مليار جنيه تقريبا.

وبلغ إجمالى المبيعات (غير المثبتة) لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالى 63 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2021 ، وهو أعلى رقم للمبيعات المحققة (غير المثبتة) بين شركات التطوير العقارى المصرية (وفقًا للإفصاح).

وأطلقت المجموعة فى (7 يونيو الماضى) مشروع «مدينة نور» بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى مخزونًا شاسعًا من الأراضي بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع (قبل إضافة مساحة مشروع نور)، وجميعها أراضٍ تشغل مواقع متميزة، وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفعًا في مصر.

وطورت المجموعة 8.5 مليون متر مربع من الأراضي خلال 41 عامًا، كما باعت ما يربو على 100 ألف وحدة عقارية (سكنية وإدارية وتجارية) منذ تأسيسها، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

سبيد ميديكال تفتتح معامل وعيادات موسمية في الساحل الشمالى

رئيس مجلس الإدارة بشركة “سبيد ميديكال”

كذلك أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن افتتاح فرعين من المعامل والعيادات الموسمية، في قرى الساحل الشمالى لتقديم الخدمات الطبية للمصطافين.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة، إن هذه المعامل جرى افتتاحها بقريتى مراسى وهاسيندا السياحتين بالساحل الشمالى.

كما أعلنت الشركة عن توقيع عقد إدارة للمعمل الطبى لمستشفى أ.د أبو ساطى التخصصى، بمدينة أبوحماد، بمحافظة الشرقية بنظام المشاركة فى الإيرادات، وذلك تأكيدا لما نشرته جريدة المال فى عدد الأحد.

وقالت سبيد، إن هذا العقد ينص على إدارة المعمل باسم معامل سبيد مقابل الحصول على 60% من الإيرادات النقدية و80% من إيرادات التعاقدات وفقا للاتفاق.

ونوهت الشركة إلى أن هذا المعمل يعتبر أول فرع من عدد 11 فرعا مقرر افتتاحهم فى محافظة الشرقية قبل نهاية العام الجارى.

