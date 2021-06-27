أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 27-6-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد اختتام جلسة التداول على صعود ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات قدرها 1.2 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.25% عند 10305 نقاط، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.23 % إلى 2334 نقطة، فى حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% إلى 3302 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 92 سهمًا من إجمالى 195 متداولًا، بينما هبط 75، وبقي 28 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. بايونيرز تعلن التفاصيل الكاملة للانقسام إلى ثلاث كيانات كبرى

بايونيرز القابضة

وشهدت أخبار البورصة المصرية، حصول شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص نشر تقرير الإفصاح المفصل عن عملية انقسام مجموعة شركاتها إلى ثلاث كيانات كبرى.

وقالت بايونيرز القابضة فى إفصاح للبورصة ، إن مجلس الإدارة سيدعو الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لأخذ موافقتها النهائية على مشروع التقسيم التفصيلى لمجموعة شركاتها.

ويشير المخطط التفصيلى إلى إعادة توزيع شركات بايونيرز على ثلاث كيانات كبرى، إحداها تختص بقطاع الخدمات المالية (القاسمة)، والثانية (منقسمة) بالقطاع العقارى ونشاط المقاولات، بينما تختص الأخيرة (منقسمة أيضا) بالنشاط الصناعى.

ومن المقرر أن تحتفظ بايونيرز القابضة بمساهمتها فى ثمانى شركات متخصصة فى الخدمات المالية غير المصرفية ، وتضم : بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بريزما للوساطة فى الأوراق المالية، المستشار الدولى لضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية.

كما تضم شركات، رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية،أموال للاستثمارات المالية، بايونيرز العالمية القابضة (البحرين) ، المصرية للصرافة والأعمال المالية، إضافة إلى شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار(صندوق رائد).

أخبار البورصة المصرية.. مصر الجديدة للإسكان تؤجل مزايدة مشروع هليوبارك لمدة شهر

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

كما أفصحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تأجيل موعد مزايدة تطوير مشروع هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة لمدة شهر بناء على رغبة الشركات المتقدمة.

وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح للبورصة إن عددا من الشركات المتقدمة للمزايدة طلبت تأجيل موعد تقديم المظاريف المالية والفنية إلى 27 يوليو القادم بدلا من 29 يونيو الجارى.

وقررت الشركة فى وقت سابق مد مهلة تقديم العروض المالية والفنية أمام الشركات المتقدمة إلى يوم 29 يونيو الجاري بدلاً من 16 يونيو من الشهر ذاته.

وأعلنت مصر الجديدة فى 4 مارس الماضى عن طرح كراسة شروط مزايدة تطوير قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع هليوبارك أمام المطورين العقارين خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 مايو.

وكلفت مصر الجديدة للإسكان والتعمير شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى بدور مستشار التطوير والمزايدة.

أخبار البورصة.. بورتو جروب تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 52 مليون جنيه

بورتو جروب

كذلك أفصحت مجموعة بورتو جروب القابضة عن قيام المساهم هاشم حسين عطا غنيم، ببيع حصة أسهم تعادل 70 مليون سهم (على دفعتين) بقيمة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه.

وقالت بورتو جروب، فى إفصاحين مرسلين للبورصة المصرية ، إن نسبة مساهمة هاشم غنيم ، انخفضت بعد العمليتين من 11.3 % إلى 5.41% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة الأولى 0.74 جنيه، وجرى تنفيذها على 50 مليون سهم بقيمة 37 مليون جنيه عبر شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة الأولى 0.75 جنيه، وجرى تنفيذها على 20 مليون سهم بقيمة 15 مليون جنيه، عبر شركة بيراميدز كابيتال لتداول الأوراق المالية.

وأظهرت الإفصاحات ارتباط المساهم هاشم حسين عطا غنيم ، بأخ شقيق (حسين عطا غنيم) يستحوذ على نسبة صغيرة من الأسهم تبلغ 0.36% فقط.











