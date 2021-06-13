أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 13-6-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إفصاحات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على حالة هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.91% عند 9887 نقطة،كما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.53% إلى 2324 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.12% إلى 3262 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.2 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 33 سهما من إجمالى 195 متداولًا، بينما هبط 130 وبقى 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. إعمار مصر تقفز بأرباحها إلى 529 مليون جنيه فى 3 أشهر

إعمار مصر للتنمية

وشهدت أخبار البورصة المصرية ، إعلان شركة إعمار مصر للتنمية، ارتفاع صافى أرباحها إلى 529.1 جنيه تقريبا خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بنحو 247.5 مليونا خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة الأحد،ارتفاع إيرادات إعمار مصر إلى 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 242.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة 922.5 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 214.7 مليون مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما ارتفع نصيب السهم من الأرباح (الأساسى والمخفض) إلى 0.11 جنيه بنهاية مارس مقارنة بنحو 0.05 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.ولم تظهر القوائم المستقلة نتائج مختلفة كثيرا عن المجمعة.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة تراجع طفيف فى صافى أرباح الشركة إلى 1.67 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 1.73 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.

و تراجعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 4.68 مليار جنيه عام 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 5.67 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

أخبار البورصة المصرية.. الصعيد للمقاولات تقفز بأرباحها إلى 34.1 مليون جنيه خلال 3 أشهر

سوق العقارات المصرى

كما أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى ارتفاع صافى أرباحها 34.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بنحو 20.1 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة،ارتفاع إيرادات الصعيد للمقاولات إلى 317.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 204.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة 269.5 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 171.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة ارتفاع أرباح الشركة إلى 80 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 43.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 830.3 مليون جنيه جنيه عام 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 837.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

أخبار البورصة.. الجيزة للمقاولات تسجل 22.2 مليون جنيه فى 3 أشهر

كما أفصحت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى ،ارتفاع صافى أرباحها 22.2 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بنحو 9.8 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المجمعة ،ارتفاع إيرادات الجيزة للمقاولات إلى 288.2مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 249.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 260.2 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 230.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة تراجع أرباح الشركة إلى 47.9 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 53.4 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

كما تراجعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 965.8 مليون جنيه جنيه عام 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 1.11 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.



