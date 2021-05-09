أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 9-5-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وشرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.52 % عند 10643 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.08 % إلى 2129 نقطة، فى حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% إلى 3050 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 775 مليون جنيه قريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 77 سهما من إجمالى 190 متداولا، بينما هبط 81 وبقى 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. السويدي إليكتريك تستحوذ على شركتين بقيمة 60 مليون دولار

السويدى إليكتريك

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة السويدي إليكتريك عن دخولها فى عمليتى استحواذ على شركتين آسيويتين إحداهما إندونيسية والأخرى باكستانية ، بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون دولار.

وقالت السويدي فى إفصاح، إن الشركة الإندونيسية ( pt cg power Indonesia ) متخصصة فى صناعة محولات الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى عشرة آلاف ميجا فولت آمبير سنويا.

كما تقدم الشركة خدمات الصيانة على مدار عمر المحول وتصدر منتجاتها إلى دول عديدة، أبرزها ماليزيا ، الفلبين، نيوزيلاندا، أستراليا، فيتنام.

واستحوذت مجموعة السويدى على 95% من أسهمها ، بينما تمتلك 100 من أسهم شركة validus engineering PVT ، الباكستانية، المتخصصة أيضا فى مجال صناعة المحولات.

وتخطط السويدي إليكتريك لإدخال تقنيتها الخاصة فى صناعة المحولات لتنمية الطاقة الانتاجية للشركة الباكستانية إلى 5500 ميجا فولت آمبير سنويا.

أخبار البورصة المصرية.. ابن سينا فارما توقع بروتوكول تعاون رقمي مع الرعاية الصحية

ابن سينا فارما

كما أعلنت شركة ابن سينا فارما عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية فى مجال الخدمات الرقمية الطبية.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح للبورصة المصرية، إن هذا البروتوكول يختص بتقديم خدمات التحول الرقمى للخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين من نظام التأمين الصحى الشامل الجديد.

ويتضمن البروتوكول التعاون فى مجالات عديدة من بينها إطلاق التطبيقات الخاصة بالاستشارات الطبية عن بعد، إضافة إلى تحويل جميع خدمات الهيئة إلى إلكترونية رقمية.

ويأتى هذا التعاون فى إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير نظام التأمين الصحى بشكل شامل، بما يساعد على توفير الخدمة الصحية الجيدة لجميع المواطنين بسهولة ويسر وفق أحدث المعايير العالمية وفقا للإفصاح.

وتقوم ابن سينا فارما المؤسسة عام 2001 بتوزيع منتجات أكثر من 350 موردا دوليا ومحليا إلى 42 ألف صيدلية ومستشفى فى مختلف محافظات الجمهورية.

أخبار البورصة.. مصر للألومنيوم تعلن فوز «سيجمان» بمناقصة جنوط السيارات

شركة مصر للألومنيوم

كذلك أعلنت شركة مصر للألومنيوم -إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية – عن فوز المجموعة الهندسية الاستشارية “سيجمان” بمناقصة خط إنتاج جنوت السيارات.

وقالت مصر للألومنيوم فى إفصاح ، إن عرض شركة سيجمان قبل من الناحية الفنية وماليا باعتباره أقل العروض تكلفة من بين المنافسين، وجار إتمام إجراءات التعاقد.

وأعلنت الشركة فى 21 ديسمبر الماضى عن فتح باب التقديم فى مناقصة عالمية لانتاج جنوط السيارات، ثم عقدت جلسة فض المظاريف 10 يناير الماضى أسفرت عن تقدم ست شركات أوربية وصينية للمنافسة على خط الإنتاج.

وشملت الشركات الست المتقدمة، شركة صينية، وأخرى إيطالية، وثالثة إنجليزية، وشركتين من ألمانيا، إضافة إلى شركة سيجمان.

المصرية العقارية تفصح عن شراء مساهم حصة 27.1 مليون جنيه

كما أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف بشراء مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية قدرها 27.1 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المصرية العقارية، فى إفصاح، للبورصة، اليوم الأحد، إن نسبة مساهمة العميل المذكور، ارتفعت بعد العملية من 4.66% إلى 7.1% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 27.1 جنيه ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية. ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مساهمين آخرين فى الشركة (أفراد أو كيانات)

ويبلغ رأسمال المجموعة المصرية الحالى 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.



