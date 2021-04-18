أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 18-4-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز 460 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 2.12% عند 10358 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.44 % إلى 1865 نقطة، كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.09% إلى 2772 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 460.2 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء ، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 117 سهما من إجمالى 184 متداولا، بينما هبط 13 وبقى 54 دون تغير.

وهبط رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 7.4 مليار جنيه تقريبا ليسجل 623.2 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 630.8 مليار جنيه بإغلاق الخميس.

سي آي كابيتال تعين هشام جوهر رئيسا تنفيذيا خلفا لبدران

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة سي آي كابيتال القابضة عن استقالة حازم بدران، وطارق طنطاوى الرئيسين التنفيذى للمجموعة، وتعيين هشام جوهر خلفا لهما.

وقالت سي آى كابيتال فى إفصاح الأحد، إن استقالة بدران وطنطاوى راجعة إلى أسباب شخصية لرغبتهما فى البحث عن فرص استثمارية جديدة .

ومن المقرر أن يستمر حازم بدران وطارق طنطاوى فى القيام بمهامهما كأعضاء مجلس إدارة منتدبين ورؤساء تنفيذين حتى 20 مايو المقبل لحين انتقال المهام إلى الإدارة التنفيذية الجديدة.

وأشاد محمود عطا الله ،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالرئيسين التنفيذين المستقيلين، مذكرا بجهودهما المتراكمة فى نمو الشركة وتوسع نشاطها منذ انضمامهما إلى المجموعة فى 2013، و2015.

وقال عطا لله ” لقد حققت الشركة فى عهدهما أعلى مبيعات وأرباح بطريقة منتظمة..مما لا شك فيه أننا سنفتقدهما بشدة..نتمنى لهما كل التوفيق فى مساعيهما المستقبلية”.

كما عبر هشام جوهر الرئيس التنفيذى الجديد عن حزنه على رحيل حازم وطنطاوى،شاكرا لهما جهودهما فى المجموعة متمنيا لهما التوفيق فى مسارهما المهنى القادم.وفقا للإفصاح.

المهندس للتأمين تعتمد المجلس الجديد برئاسة عاطف المحمودي

كما أعلنت شركة المهندس للتأمين تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة عاطف المحمودى المرشح من قبل شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى “تكنوليس”.

ووافق مجلس الإدارة على تعيين رضا فتحى أحمد بمنصب الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ممثلا عن شركة القابضة المصرية الكويتية.

كما وافقت الشركة على تعيين عشرة أعضاء جدد بمجلس الإدارة ممثلين عن الشركات والهيئات المساهمة، منهم اثنين ممثلين للقابضة المصرية الكويتية (هانى عزام-أحمد بغدادى).

وتشمل التعيينات، (عبد الله خالد عبد الله-محمد خالد عبد الله) ممثلين لشركة تكنوليس، كما تشمل أربعة ممثلين لصندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين (طارق سلامة- عاطف حلمى-مؤمن شفيق- أحمد حشيش)، إضافة إلى ممثل واحد لصندوق العاملين بهيئة قناة السويس (أشرف أحمد).

المنتجعات تفصح عن تأجيل دعوى نزاع سهل حشيش إلى يونيو

إحدى المنتجعات السياحية

كما أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن تأجيل محكمة القضاء الإداري نظر دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية فى نزاع منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة إلى جلسة 5 يونيو المقبل.

وقالت المصرية للمنتجعات فى إفصاح للبورصة اليوم الأحد، إن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 2 يناير 2020 تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير ثم إلى 13 مارس ثم 17 أبريل.

وحضرت شركة سهل حشيش للاستثمار السياحى لجلسة 13 فبراير، وطلبت التدخل انضماميا إلى شركة المصرية للمنتجعات السياحية فى دعواها ضد هيئة التنمية السياحية.

واستجابت هيئة المحكمة لطلب الشركة، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 13 مارس ،ثم أجلتها إلى 17 أبريل لاستكمال إعلان التدخل، ثم تكرر التأجيل إلى يونيو لاستكمال الإعلان والمذكرات.وفقا للإفصاح.

وأحالت دائرة بمحكمة القضاء الإداري دعوى الشركة العام الماضى إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 (الدائرة الحالية ).

المصرية العقارية تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 14.4 مليون جنيه

أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود بشراء 814.5 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 14.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المصرية العقارية فى إفصاح، إن حصة العميل المشار إليه، ارتفعت بعد العملية من 14.2 % إلى % 16.2 من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 17.75 جنيه ، وتم تنفيذها بواسطة شركة بلتون المتخصصة فى تداول الأوراق المالية. ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مساهمين آخرين فى الشركة (أفراد أو مؤسسات).

ويبلغ رأسمال المجموعة المصرية الحالى 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.