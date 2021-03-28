أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 28-3-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على أداء مضطرب لمؤشراتها، بصعود مؤشرين بشكل قوي، وهبوط الرئيسي بنسبة 0.03% عند 10867 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.47 % إلى 1906 نقاط، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.43% إلى 2856 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 684.8 مليون جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 125 سهمًا من إجمالي 188 متداولًا، بينما هبط 21، وبقي 42 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، 3.7 مليار جنيه، ليصل إلى 655.3 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 651.6 مليار الخميس الماضى.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضى على أداء مضطرب بين مؤشراتها، بعد يوم من إعلان البنك المركزى عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.

أخبار البورصة المصرية.. إيديتا تحصل على قرض بقيمة 90 مليون جنيه

ايديتا

وأشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن توقيع عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 90 مليون جنيه مع بنك الكويت الوطنى- مصر.

وقالت إيديتا فى بيان للبورصة، إن هذا القرض مدته سبع سنوات، وسيتم استخدامه فى تمويل النفقات الرأسمالية للشركة فى مصر.

ونوهت الشركة إلى أن هذا القرض يندرج فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم الشركات بأسعار مخفضة للفائدة.

وتعمل إيديتا فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم أكثر من عشر علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

واتجهت الشركة للتوسع فى السوق المحلية وبعض الأسواق المجاورة، مثل المغرب خلال الفترة الماضية، وحصلت على قروض متنوعة محلية ودولية لنفس الغرض.

أخبار البورصة المصرية.. الحديد والصلب توضح حقيقة عرض الشراء الأوكراني

الحديد والصلب

كما أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية بيانًا توضح فيه حقيقة عرض الشراء الأوكرانى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت الحديد والصلب إن العرض المقدم من فاش ماش لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة دون تفاصيل أو أهداف محددة ولا يرقى لوصفه بعرض تطوير أو شراء.

ونوهت الشركة إلى أنها ماضية فى تنقيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فى 11 يناير الماضى والخاصة بتصفية الشركة بعد فصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين.

وردت الحديد والصلب فى وقت سابق على خطاب منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يفيد بتقدم شركة صحارى بعرض تمويل لتطويرها بنظام BOT.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 18 مارس الحالي، إن عرض صحارى جارٍ التأكد من جديته من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ولم يتضمن الإفصاح تفاصيل أكثر حول شركة صحارى أو أى العرض المشار إليه ومضمونه.

أخبار البورصة.. عامر جروب تفصح عن تكلفة مشروعي بورتو سعيد والمنيا

وقالت مجموعة عامر جروب القابضة إن التكلفة الاستثمارية لمشروعى بورتو سعيد والمنيا تصل إلى 7.7 مليار جنيه تقريبا، وفقًا لإفصاح مرسل ردا على استسفارات البورصة المصرية.

وأظهر الإفصاح المنشور على شاشة التداول، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع بورتو سعيد بمدينة (بورسعيد) تبلغ 5 مليارات جنيه، بينما تبلغ تكلفة مشروع بورتو المنيا الجديدة 2.7 مليار جنيه.

واشترت المجموعة فى (27 ديسمبر الماضى) قطعة أرض بمساحة 56 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى بصعيد مصر “بورتو المنيا”، بقيمة إجمالية قدرها 388 مليون جنيه تقريبًا.

وأشارت عامر جروب، فى إفصاح، للبورصة، آنذاك، إلى انتهاء الرسوم الهندسية الخاصة بهذا المشروع الذى سيُمثل طفرة عقارية غير مسبوقة فى إقليم صعيد مصر، على حد تعبيرها.

ودخلت عامر جروب فى مفاوضات، منذ العام الماضى، للحصول على قطعتى أرض لإنشاء مشروعين، أحدهما فى مدينة سوهاج الجديدة، والآخر فى مدينة المنيا الجديدة.

وصرفت المجموعة النظر، فى وقت لاحق (22 سبتمبر الماضى)، عن الاستمرار فى خطة مشروع مدينة سوهاج الجديدة، وأكدت الاكتفاء بمشروع المنيا.

إيبيكو توافق على توزيع أرباح بقيمة 292.7 مليون على المساهمين

كما أفصحت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» عن موافقة الجمعية العامة على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 292.7 مليون جنيه تصرف فى شكل كوبون نقدى بواقع 3 جنيهات للسهم.

وأقرت عمومية إيبيكو المنعقدة 27 مارس الجارى توزيع أرباح العاملين بقيمة 42.8 مليون جنيه، وكذلك توزيع 4.5 مليون جنيه مكآفات لمجلس الإدارة.

كما وافقت العمومية على ترحيل 5% من الأرباح تمثل 21.1 مليون جنيه كاحتياطى قانونى، وكذلك ترحيل 60 مليون جنيه كاحتياطى تمويل للمشروعات الاستثمارية والتوسعات.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 27.4 % لتسجل 487.4 مليون جنيه خلال عام 2020 مقارنة بنحو 671.4 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 2.9 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.











