أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 14-3-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 897 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.25% عند 11289 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.42% إلى 2203 نقاط، في حين هبط egx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% إلى 3213 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 50 سهمًا من إجمالي 186 متداولًا، بينما هبط 101، وبقي 35 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 897 مليون جنيه، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

سوديك تتلقى عرض استحوذ من الدار الإماراتية

سوديك

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن تلقيها عرض استحواذ مبدئى من قبل شركة الدار العقارية، إحدى شركات التطوير العقارى فى الإمارات.

وقالت سوديك فى إفصاح للبورصة المصرية، إن هذا العرض يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيهًا للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن هذا العرض المحتمل سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين لم تسمهم بعد.

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافى للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.

وأشارت الدار إلى إمكانية تقديمها عرض شراء لكامل أسهم سوديك بعد اطلاعها على نتائج الفحص النافى للجهالة على الشركة.

ونوهت الشركة بأن المضى فى هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية ،وكذلك موافقة الجهات المختصة فى مصر والإمارات ،ولا سيما هيئات الرقابة المالية .

جلاكسو تفصح عن موقف المساهم الرئيسى من بيع الشركة

جلاكسو سميثكلاين

وقالت شركة جلاكسو سميثكلاين، إن المساهم الرئيسى فيها غير مستعد لبيع حصته أو التفاوض عليها مع أى طرف فى الوقت الحالى.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، بخصوص آخر تطورات عروض الاستحواذ المقدمة عليها بعد توقف مفاوضات حكمة فارما.

وأفصحت جلاكسو عن تقدم شركة أكاديما مصر بعرض استحواذ مرة أخرى بتاريخ 10 مارس الجارى، إلا أن المساهم الرئيسى أبدى عدم استعداده للتفاوض أو البيع فى الوقت الحالى، وفقا لخطاب أرسله بعدها بثلاثة أيام ( 13 مارس الجارى).

وقالت جلاكسو جروب ليميتد -المساهم الرئيسى- إن مجال اهتمامه فى الوقت الحالى منصب على تحسين واستقرار أوضاع تشغيل الشركة وتوريد الأدوية ومنتجات العناية بالصحة للمرضى.

فى نفس السياق، أشارت جلاكسو سميثكلاين،إلى أنها ستعرض طلب الشركة العربية للصناعات الدوائية ” أكديما مصر”،على مجلس الإدارة للنظر فيه ،وستفصح عن أى تطورات فى حينه.

المصرية للمنتجعات تفصح عن تأجيل دعوى نزاع سهل حشيش

كما أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن تأجيل محكمة القضاء الإدارى نظر دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية فى نزاع منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة إلى جلسة 17 أبريل المقبل.

وقالت المصرية للمنتجعات فى إفصاح للبورصة، إن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 2 يناير تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير ثم إلى 13 مارس الجارى.

وحضرت شركة سهل حشيش للاستثمار السياحى لجلسة 13 فبراير، وطلبت التدخل انضماميا إلى شركة المصرية للمنتجعات السياحية فى دعواها ضد هيئة التنمية السياحية.

واستجابت هيئة المحكمة لطلب الشركة، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 13 مارس ،ثم أجلتها إلى 17 أبريل القادم لاستكمال إعلان التدخل، وفقا للإفصاح.

وأحالت دائرة بمحكمة القضاء الإداري دعوى الشركة العام الماضى إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 (الدائرة الحالية ).

المجموعة العقارية تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 11.6 مليون جنيه

شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

كما أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم محمد عبد الناصر، بشراء حصة من الأسهم (843 ألف سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 11.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة المصرية العقارية إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 3.6 % إلى 5.74 %.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة جنيه 13.78، ونفذتها شركتى بلتون لتداول الأوراق المالية،عربية أون لاين للوساطة.

لم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف مساهمة فى المصرية العقارية (سواء كانت شركات أو أفراد ).

ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

وسبق للمساهم محمد عبد الناصر حامد محمود بيع 2 مليون سهم تمثل 5% من أسهم الشركة فى الشركة(19 يناير الماضى) بقيمة إجمالية قدرها 26.1 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 13.06 جنيه ، ونفذتها شركتى هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وعربية أون لاين .











