أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 7-2-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات واعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد ، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.% عند 11602 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.18 % إلى 2443 نقطة، في حين صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.04% إلى 3475 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.7 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 116سهمًا من إجمالي 194 متداولًا، بينما هبط 52، وبقي 26 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تستحوذ على مستشفى الصفوة

شركة سبيد ميديكال

وشهدت أخبار البورصة المصرية،إعلان شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن شروعها فى إجراءات الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة التخصصى، بالمشاركة مع مصريين وأجانب وذلك تأكيدا لما نشرته جريدة المال.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة، إن هذا الاستحواذ سيتم من خلال شركة مستشفيات سبيد التابعة بنسبة تتجاوز 50% لضمان حق الإدارة.

وفوضت سبيد ميديكال المهندس محمود لاشين لاستكمال إجراءات الاستحواذ، كما رشحت شركة سوليوشن للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للمستشفى.

ونوهت الشركة إلى أنها لن تتحمل أى أعباء مالية تخص عملية الاستحواذ، كما ستقوم بوضع خطة لفصل نشاط المعامل والعيادات عن المستشفيات.

فى نفس السياق، وافقت شركة سبيد برايم للخدمات الطبية (الشقيقة) على المشاركة فى شراء 10% من مستشفى الصفوة بقيمة إجمالية قدرها 18.5 مليون جنيه.

ويشارك فى النسب الأخرى مجموعة مستثمرين مصريين وأجانب تدير حصصهم شركة فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول.

ونشرت المال فى عددها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل عملية الاستحواذ المشار إليها نقلا عن مصادر خاصة بسوق الصفقات الطبية.

وعلمت المال أن قيمة صفقة الاستحواذ على المستشفى الكائبة بمدينة السادس من أكتوبر، ستصل إلى 185 مليون جنيه تقريبا.

أخبار البورصة المصرية..إيديتا تضيف خط إنتاج جديد بتكلفة 106 ملايين جنيه

ايديتا

كما أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية ،عن إضافة خط إنتاج جديد بقطاع الويفر بتكلفة استثمارية قدرها 106 ملايين جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 6400 طن سنويا.

وقالت إيديتا، إن هذا الخط سيضاعف من قدرتها على إنتاج الويفر(أحد أنواع البسكويت) ويعزز مكانتها فى الأسواق مقارنة بعام 2020.

ويعد هذا الخط أحدث إضافة بمصنع E08 إيديتا بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر تشغيله فى إنتاج الويفر المغطى (فريسكا بلوك).

وتعمل إيديتا فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم أكثر من عشر علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، ومازالت نتائج أعمال 2020 فى مرحلة التجميع والإعداد ولم تعلن بعد.

أخبار البورصة.. جهينة تؤكد التحفظ على نجل صفوان ثابت

كما أخطرت شركة جهينة للصناعات الغذائية إدارة البورصة المصرية بالتحفظ الأمنى على نجل صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة المستقيل.

وقالت جهينة فى بيان مختصر، إنها لا تعلم أسباب التحفظ على سيف الدين صفوان ثابت، ولم يرد إليها أى معلومات فى هذا الشأن.

وأشارت الشركة إلى أن صفوان ثابت (رئيس المجلس المستقيل) محبوس احتياطيا فى الوقت الحالى على ذمة قضايا شخصية لا علاقة لجهينة بها.

ويشغل سيف الدين، منصب الرئيس التنفيذى ،ونائب الرئيس، والعضو المنتدب للشركة، بينما يتولى الشيخ محمد الدغيم رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) بعد استقالة صفوان ثابت.

وأعلنت جهينة فى 20 يناير الماضى عن قبول استقالة صفوان ثابت من عضوية مجلس الإدارة كليا، وتعيين أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية عضوا جديدا بالمجلس.