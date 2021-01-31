أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 31-1-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.28% عند 11546 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.37% إلى 2355 نقطة، في حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.52% إلى 3373 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.49 مليار جنيه، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 61 سهمًا من إجمالي 188 متداولًا، بينما هبط 94 ، وبقي 33 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، الماضى على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وكانت البورصة فى إجازة رسمية الخميس الماضى بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة على أن يستأنف التداول الأحد.

أخبار البورصة المصرية..إعمار للتنمية تتبرع بـ 90 مليون جنيه

إعمار مصر للتنمية

وشهدت أخبار البورصة المصرية ، إعلان شركة إعمار مصر للتنمية عن موافقة مجلس إدارتها على التبرع مجددا بمبلغ 90 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر.

وقالت إعمار مصر فى إفصاح ، إن هذا التبرع يأتى فى إطار التعاون مع صندوق تحيا مصر فى مجالات كثيرة منها مثل الإسكان والتعليم والصحة.

ويقسم المبلغ المذكور إلى قسمين، أحدهما بقيمة 60 مليون جنيه لصالح تجديد وبناء المدارس والمنازل والبنية التحتية فى منطقة سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين وذلك من خلال صندوق تحيا مصر.

أما القسم الثانى، فتبلغ قيمته 30 مليون جنيه ويخصص لمساعدة الدولة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا من خلال صندوق تحيا مصر أيضا.

ومن المقرر عرض التبرعين على الجمعية العامة للمساهمين فى أقرب انعقاد للموافقة عليها وإقرار صرفها للصندوق.

وأعلنت إعمار مصر للتنمية فى 20 سبتمبر الماضى عن التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لإحلال وتجديد مدرسة ومستشفى بمنطقة سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين.

أخبار البورصة المصرية..الجيزة للمقاولات تتعاقد على أعمال بالمنيا بقيمة 200 مليون جنيه

كما أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عن تعاقدها على أعمال جديدة بمحافظة المنيا بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه.

وقالت الجيزة للمقاولات فى إفصاح للبورصة، إن هذه الأعمال مكملة لعقد سابق تم توقيعه فى 30 نوفمبر الماضى بخصوص إنشاء مبنى إدارى بمدينة المنيا.

وبلغت قيمة تعاقد نوفمبر 190 مليون جنيه ، بما يعنى ارتفاع إجمالى قيمة التعاقدات بهذا المشروع إلى 390 مليون جنيه بعد الإضافات الجديدة.

ولم يتضمن الإفصاح تفاصيل أكثر حول جهة إسناد هذا المشروع أو الأعمال الجديدة أو مدته أو أى معلومات أخرى.

وأفصحت الجيزة للمقاولات فى 25 يناير الجارى عن تكليفها بمشروع إسكان فاخر فى مدينة المنصورة الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه.

أخبار البورصة..الصعيد للمقاولات تتعاقد على مشروع فى قنا بقيمة 200 مليون جنيه

كما أعلنت الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، عن تعاقدها على أعمال إضافية بمدينة قنا الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة، إن هذه الأعمال مكملة لتعاقد سابق بنفس المشروع فى 30 نوفمبر الماضى.

وبلغت قيمة المشروع السابق 190 مليون جنيه، بما يعنى ارتفاع إجمالى أعمالها بمدينة قنا الجديدة إلى 390 مليون جنيه بعد الإضافات الجديدة.

وتعاقدت الصعيد للمقاولات فى مايو الماضى على مشروع مقاولة لإنشاء مبنى إدارى وخدمى بقيمة إجمالية قدرها 69.3 مليون جنيه.

الشرقية للدخان تجدد تعاقدها مع شركة فيليب موريس العالمية

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

كما أفصحت شركة الشرقية للدخان – أكبر منتج للدخان فى مصر- عن تجديد تعاقدها مع شركة فيليب موريس المتخصصة فى إنتاج ماركات السجائر العالمية.

وقالت الشرقية للدخان فى إفصاح ، إن مجلس الإدارة وافق على تجديد عقدين مع فيليب موريس، أحدهما للتصنيع، والآخر للتغليف.

وأضافت الشركة أن هذا التجديد سيتم بنفس شروط التعاقد السابق، مشيرة إلى أن شركة فيليب موريس شريك استراتيجى طويل الأمد.

وتنتج فيليب موريس 6 علامات تجارية من السجائر من بين أفضل 15 علامة حققت مبيعات على مستوى 180 دولة فى العالم.