أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 10-1-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم ،وأبرز اعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد ،اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» على ارتفاع بلغ 1.4%، ليغلق عند مستوى 11213 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية السبعينى «EGX70» بنسبة تصل إلى 1.25%، ليسجل 2180 نقطة، وارتفع مؤشر «EGX100» الأوسع انتشارًا على نمو 1.4% مسجلًا 3169 نقطة.

وجرى التعامل على ما يقرب من 187 سهمًا مقيدة فى البورصة المصرية، ارتفع سعر 107 منها، فيما هبط 39، واستقر سعر 41 عند مستويات الأربعاء الماضي دون أى تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. أصول للوساطة تؤسس شركة تداول في الإمارات

مستثمر يتابع حركة التداول داخل بورصة ابوظبي يوم 25 يونيو حزيران 2014 – رويترز

وشهدت أخبار البورصة المصرية ، إعلان شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية لتأسيس شركة تداول بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت أصول للوساطة فى إفصاح للبورصة، إن هذه المذكرة تم توقيعها مع شركة مباشر (BH)، بهدف تمكين عملائها من التداول فى البورصات الخارجية بشكل قانونى وآمن.

ووقع المذكرة أيمن عبد الجيد، نائب رئيس مجلس إدارة أصول للوساطة، مع عبد الهادى السعدى الرئيسى التنفيذى لشركة مباشر للخدمات المالية.

ولم يذكر الإفصاح تفاصيل مالية حول الشركة الجديدة المزمع تأسيسها، سواء من حيث رأسمالها أو نسب مشاركة الشركتين وما يلحقها من تفاصيل.

أخبار البورصة المصرية.. وادي كوم أمبو تتعاقد على تأهيل 1250 فدانا بقيمة 3.7 مليون جنيه

الزراعة الحديثة

كما أعلنت شركة وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، عن حصولها على أمر إسناد من هيئة التعمير والتنمية الزراعية لتأهيل 1250 فدانا، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت وادى كوم أمبو فى إفصاح ، إن هذا الأمر يختص ببذل الجهد المطلوب لتأهيل هذه الأفندن للاستصلاح الزراعى الداخلى.

وسجت الشركة صافى ربح قدره 23.4 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2020، مقابل صافى ربح قدره 29.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتراجع صافي إيرادات نشاط الشركة إلى 89 مليون جنيه بنهاية العام مقارنة بايرادات قدرها 137.4 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

أخبار البورصة.. ليفت سلاب توافق على تجزئة الأسهم لجذب شرائح البورصة

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كما أعلنت شركة ليفت سلاب مصر على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1.24 جنيه إلى 25 قرشا للسهم بهدف جذب شرائح جديدة للطلب فى البورصة المصرية.

وقالت ليفت سلاب مصر، إن هذه التجزئة تقتضى تعديل إجمالى الأسهم المصدرة والمدفوعة من 113.1 مليون إلى 561.2 مليون سهم مع بقاء رأس المال كما هو 140.3 مليون جنيه.

وتعول الشركة على هذه الخطوة فى تنشيط حركة التداول على السهم فى البورصة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين بما يؤدى إلى ارتفاع الطلب عليها.

ووافق مجلس الإدارة على عرض مقترح التجزئة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين فى أقرب اجتماع قادم.