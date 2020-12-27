أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 27-12-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم ،وأبرز افصاحات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات 8007 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.92% ليصل إلى 10585 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.44% إلى 2026 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.21% إلى 2938 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 989 مليون جنيه تقريبا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة إذ صعد 32 سهمًا من إجمالي 184 سهمًا متداولًا، بينما هبط 115 ، وبقي 37 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..مصرف أبو ظبى الإسلامى يتلقى عرضا ثانيا لبيع شركة تابعة

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إفصاح مصرف أبو ظبى الإسلامى- مصر عن تلقيه عرضا ثانيا من عدة مستثمرين أفراد لشراء شركته التابعة الإسكندرية للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 5.32 جنيه للسهم.

وقال مصر أبو ظبى الإسلامى فى بيان للبورصة إن هذا العرض مقدم من مجموعة مسثتمرين يمثلهم أحمد فاروق ويستهدف شراء 84.9% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية.

ويستحوذ المصرف على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.

وأرسلت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف) إفصاحا مماثلا للبورصة باعتبارها تستحوذ على 40.69% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية.

وأفصح مصرف أبو ظبى الإسلامى الأسبوع الماضى عن تلقيه عرضا من شركة كيان للتنمية المستدامة للاستحواذ على 90% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 5.30 جنيه للسهم.

أخبار البورصة المصرية..إم بى للهندسة تستعد لصفقة ترفع أعمالها إلى 700 مليون جنيه

كما أعلنت شركة إم بي للهندسة عن شروعها فى إجراءات الاستحواذ على شركة عاملة فى نفس المجال، لها حصة سوقية معتبرة لترفع حجم أعمالها المجمعة إلى 700 مليون جنيه.

وقالت إم بى للهندسة فى إفصاح للبورصة ، إن مفاوضات الاستحواذ انتهت بشكل إيجابى وسنبدأ فى اعداد العرض لاعتماده من مجلس الإدارة.

ولم يذكر الإفصاح اسم الشركة محل الاستحواذ مكتفيا بالإشارة إلى أنها تعمل فى نفس مجالها وتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 12%.

كما أشار الإفصاح إلى أن نجاح هذه الصفقة سيؤدى إلى رفع حجم أعمالها المجمعة إلى 700 مليون جنيه أى بمعدل أربعة أضعاف الوضع الحالى.

أخبار البورصة..عامر جروب توقع عقد شراء 56 فدانًا بمدينة المنيا الجديدة

كما أفصحت مجموعة عامر جروب القابضة، عن توقيع إحدى شركاتها التابعة عقد شراء قطعة أرض بمساحة 56 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى بمدينة المنيا الجديدة.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة ، إن شركة عامر للتنمية السياحية التابعة وقعت العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية وجارى استصدار القرار الوزارى للبدء فى المشروع.

وأضافت عامر جروب أن هذا المشروع سيمثل طفرة عقارية غير مسبوقة فى إقليم صعيد مصر مشيرة إلى انتهاء الرسوم الهندسية الخاصة به.

ودخلت عامر جروب فى مفاوضات منذ العام الماضى للحصول على قطعتى أرض لإنشاء مشروعين أحدهما فى مدينة سوهاج الجديدة والآخر فى مدينة المنيا الجديدة.

وصرفت المجموعة النظر فى وقت لاحق (22 سبتمبر الماضى)عن الاستمرار فى خطة مشروع مدينة سوهاج الجديدة والاكتفاء بمشروع المنيا.

المصرية العقارية تفصح عن شراء التأمين السعودى حصة جديدة بقيمة 6.7 مليون جنيه

كما أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام شركة بيت التأمين المصري السعودي بشراء حصة جديدة بلغت 750 ألف الأسهم بقيمة إجمالية قدرها 6.7 مليون جنيه.

وقالت المجموعة المصرية العقارية فى إفصاح مرسل للبورصة إن نسبة مساهمة بيت التأمين السعودى ارتفعت بعد العملية من 9.3% إلى 11.2% من الأسهم.

وبلغ متوسط السعر فى هذه العملية 8.98 جنيه، ونفذتها شركة شعاع لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

ولم يُظهر الإفصاح ارتباط شركة بيت التأمين المصرى السعودى بأى مجموعة مرتبطة من المساهمين الآخرين بالشركة.