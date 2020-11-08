أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 8-11-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على حالة صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وبيعى للمصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.48% ليصل إلى 10680 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.65% إلى 1869 نقطة، وكذلك “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.57% إلى 2732 نقطة.

A Flourish chart

وبلغت قيم التداول على الأسهم 601 مليون جنيه، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 82 سهمًا من إجمالي 184، بينما هبط 76، وبقى 26 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. بنك مصر يخفض حصته فى الرواد للسياحة

بنك مصر

وشهدت أخبار البورصة المصرية ، إعلان شركة الرواد للسياحة عن قيام بنك مصر بتخفيض حصته إلى 13.4% بعد عملية بيع لعشرات الآلاف من الأسهم، بقيمة إجمالية 13.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الرواد للسياحة فى إفصاح، إن بنك مصر يشغل عضوية مجلس الإدارة، وانخفضت حصته بعد العملية من 18.61% إلى 13.41%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 15.45 جنيه، ونفذتها شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

وأفصحت الرواد للسياحة فى 11 اكتوبر الماضى عن قيام المساهم علي محمود عبد اللطيف محمود، برفع حصته فى الشركة إلى أكثر من 16% بعد عملية شراء بقيمة 14.1 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 19.9 جنيه، ونفذتها أربع شركات للوساطة فى الأوراق المالية، منها مباشر لتداول الأوراق المالية.

أخبار البورصة المصرية.. النساجون الشرقيون تقفز بأرباحها إلى 341.5 مليون جنيه

كما شهدت أخبار البورصة إعلان شركة النساجون الشرقيون للسجاد عن ارتفاع أرباحها إلى 341.5 مليون جنيه خلال الربع المنتهى سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 135.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت القوائم المجمعة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 2.5 مليار جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بإيرادات قدرها 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت القوائم ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 2.2 مليار جنيه خلال الربع المذكور، مقارنة بتكاليف بلغت ملياري جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

فيما أظهرت القوائم المستقلة لشركة النساجون الشرقيون “الأم” تراجع صافى الأرباح إلى 70.5 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بصافى ربح قدره 188.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

أخبار البورصة.. تراجع أرباح كريدي أجريكول 44.5% بنهاية سبتمبر

بنك كريدى أجريكول

كما أعلن البنك كريدي أجريكول مصر عن تراجع صافى أرباحه بنسبة 44.5% خلال التسعة أشهر المنتهية من سبتمبر الماضى.

وكشفت النتائج المالية لبنك كريدي أجريكول تراجع الأرباح إلى مليار جنيه تقريبًا خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2019.

كما أظهرت النتائج المرسلة للبورصة تراجع إيرادات الفوائد بنسبة 14.8% إلى 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 4.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2019.

وكذلك انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 21% إلى 1.7 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2019.

وانخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 3 جنيهات بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 5.44 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

تراجع أرباح مستشفى النزهة إلى 33.5 مليون جنيه في 9 أشهر

مستشفى النزهة الدولى

كما أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولى عن تراجع صافي أرباحها إلى 33.5 مليون جنيه تقريبًا خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 44 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت القوائم المالية تراجع إيرادات المستشفى إلى 136.9 مليون جنيه، خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 158.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المرسلة للبورصة، تراجع نصيب السهم من الأرباح إلى 2.11 جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 2.87 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت نتائج أعمال سابقة تراجع صافى أرباح المستشفى إلى 21 مليون جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 27.8 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت القوائم المالية تراجع إيرادات المستشفى إلى 87.3 مليون جنيه، خلال النصف المنتهى يونيو، مقارنة بنحو 101.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

تراجع أرباح باكين للبويات إلى 4.5 مليون جنيه خلال عام

كما أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية عن تراجع صافى أرباحها بشكل حاد إلى 4.5 مليون جنيه خلال العام المنتهى يونيو 2020، مقارنة بنحو 37.5 مليون جنيه خلال العام السابق.

وكشفت النتائج المجمعة لشركة باكين تراجع مبيعاتها إلى 784.6 مليون جنيه خلال العام، مقارنة بنحو 913.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

كما أظهرت القوائم المرسلة للبورصة، تراجع تكلفة المبيعات إلى 675.2 مليون جنيه خلال العام المذكور مقارنة بنحو 796.9 مليون جنيه خلال العام السابق.

وكانت الشركة قد تحولت للخسارة بقيمة 4.1 مليون جنيه فى آخر نتائج أعمال عن التسعة أشهر المنتهية مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 26.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة (يونيو 2019- مارس 2020) إلى 585.6 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قدرها 644.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.