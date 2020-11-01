أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 1-11-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز اعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، الأحد اختتام جلسة التداول على أداء هابط لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وشرائى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.56% ليصل إلى 10456 نقطة .

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.88% إلى 1854 نقطة. كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91 % إلى 2718نقطة .

A Flourish chart

وبلغت قيم التداول على الأسهم 911 مليون جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، وصعد 51 سهمًا من إجمالي 180، بينما هبط 112 ، وبقى 17 دون تغيير.

الشرقية للدخان تعلن توزيع الأرباح على المساهمين

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

وشهدت أخبار البورصة المصرية،إفصاح شركة الشرقية للدخان عن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 1.42 جنيه للسهم يتم صرفها على قسطين خلال شهرى نوفمبر وفبراير القادمين.

وقالت الشركة فى إفصاح إن الحق فى التوزيع لمشترى السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة 12 نوفمبرالجارى.

ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة 0.71 للسهم اعتبارا من 15 نوفمبر القادم ،كما يتم صرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 15 فبراير 2021.

وتعد الشرقية للدخان، أكبر منتج للدخان فى مصر،وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه.

سبيد ميديكال توقع مذكرة تفاهم مع مركز النيل للأشعة

شركة سبيد ميديكال

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مركز النيل للأشعة لإنشاء مراكز تشخيصية فى هذا المجال.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح إن هذه المذكرة تختص بإنشاء مراكز أشعة تشخيصية داخل فروعها الخاصة ومعامل شركة معامل مصر الشقيقة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يقوم مركز النيل للأشعة بتجهيز فروع سبيد ميديكال ومعامل مصر بأجهزة الأشعة والسونار المختلفة .

كما نص الاتفاق على أن يتولى مركز النيل مسؤولية الإدارة الطبية مقابل 30% من الأرباح،بينما ستقدم الشركتين (سبيد -معامل مصر) المكان والمرافق وخدمات الاستقبال.

بايونيرز القابضة تدعو المساهمين لمناقشة الانقسام إلى 3 شركات كبرى

كما أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن دعوة مساهميها لمناقشة السير فى إجراءات الانقسام إلى ثلاث شركات كبرى تختص كل واحدة منها بأحد أنشطتها الرئيسية.

وقالت بايونيرز القابضة فى إفصاح إن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة 31 اكتوبر الفائت على دعوة الجمعية العامة للانعقاد لمناقشة إجراءات الإنقسام.

ومن المقرر انقسام بايونيرز إلى ثلاث شركات، إحدهما تختص بقطاع الخدمات المالية (القاسمة)، والثانية بالقطاع العقارى ونشاط المقاولات، والأخيرة بالنشاط الصناعى.

واقترح مجلس الإدارة أن يكون المركز المالى الأخير للشركة (31 اكتوبر 2020) هو أساس التقييم لعملية الإنقسام.

ونفذت بايونيرز القابضة فى 17 يونيو الماضى صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية.