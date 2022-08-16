أبرزهم وائل جسار وكاظم الساهر .. حفلات الساحل الشمالي تجذب نجوم الوطن العربي

تجذب حفلات الساحل الشمالي بموسم الصيف الحالي نجوما كثيرة من مصر والوطن العربي، وأسماء جديدة لم تقدم حفلات منذ سنوات بهذه الأماكن أحيت سهرات غنائية ناجحة هذا الموسم، تحديدا أبرزهم مايا دياب ووائل جسار وكاظم الساهر والأيام القادمة ستشهد إقامة حفلات غنائية كبرى لحكيم وغيره من المطربين من مصر والوطن العربي والعالم، أيضا كما كشف مؤخرا عن ذلك النجم تامر حسني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب.

علي عبد الفتاح : تواجد نجوم عالميين كبار في العلمين الفترة القادمة يتوقف على الإمكانات الموجودة

يرى المسؤول الاعلامي لشركة مزيكا علي عبد الفتاح أنه لاشك بأن وجود نجوم عالميين على مسارح مدينة العلمين الجديدة وهي منطقة سياحية تستحق أكثر من ذلك ، شيئا مبهرا للغاية ويسعدنا أن يوجد مثل تلك الحفلات وهي تستحق نظرا لمشاركة نجوم الغناء بمصر والوطن العربي مؤخرا في حفلات موسيقية حققت نجاحا كبيرا رغم ارتفاع أسعار التذاكر .

وتابع ان الاتفاق مع نجوم عالميين وحضورهم واحياءهم لمجموعة من الحفلات في مدينة العلمين الجديدة ، سيجذب النظر الى هذه المنطقة السياحية ويثبت ان هناك العديد من المناطق في مصر تستحق الرواج والمشاهدة .

ولفت الى ان تواجد نجوم عالميين كبار في العلمين الفترة القادمة يتوقف على الامكانات الموجودة والاتفاقات التي تتم معهم حسب جدول اعمالهم الفنية الأيام القادمة ، مثل جنيفير لوبيز والفريق الكوري bts

صلاح عطية : مصر هي التي تملك الريادة في عالم الترفيه منذ سنين طويلة

وأوضح الشاعر الغنائي صلاح عطية أن هذه الحفلات ليست مجرد نشاط غنائي فقط وانما هي ترويج للسياحة الداخلية بمصر وشيئا مميزا أن نصدر للعالم أن لدينا امان وأمن قومي ووسائل ترفيه.

وتابع أنه مثلما يوجد في المملكة السعودية موسم هيئة الترفيه منذ سنوات، فمصر هي التي تملك الريادة في عالم الترفيه منذ سنين طويلة بحفلات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة التي كانت تجذب نجوم الوطن العربي كافة.

وحاليا مدينة العلمين الجديدة أصبحت هي البديل لتلك الحفلات السابقة ، وبدلا من الترويج للسياحة الداخلية لهذه المدينة بأنشطة اقتصادية كانت ستكون الدعاية جافة وغير جذابة ، انما حينما يتم تصدير الترفيه بدرجة أساسية في هذه المدينة من خلال هذه الحفلات الغنائية الكبيرة لنجوم العالم والوطن العربي فذلك يساهم بصورة كبيرة في دعم السياحة للبلاد.

وليد شحاتة: سيتوقف اقبال الجمهور المتواجد بالساحل على نجومية وقيمة هذا النجم في الشرق الأوسط

وعلق منظم ومتعهد الحفلات وليد شحاتة فقال :للأسف مدينة العلمين الجديدة مازالت بها إنشاءات كثيرة حتى الآن ويصعب استقبال نجوم عالميين كبار الأيام القادمة.

ويضيف لو حدث وجاء بعض نجوم العالم الساحل الشمالي، سيتوقف اقبال الجمهور المتواجد بالساحل على نجومية وقيمة هذا النجم في الشرق الأوسط تحديدا وحب الجمهور المصري له.

وأردف قائلا أن حفلات الساحل الشمالي لاتحقق أي مكاسب مادية لمنظميها الا لو تواجد رعاة للحفل لتغطية تكاليف هذه الحفلات ولن يحدث ذلك الا اذا كان نجم الحفل كبيرا ويحظى بجماهيرية كبيرة جدا.. وأكد شحاتة أيضا ان أي راعي حاليا لاينفق أكثر من نصف مليون جنيه وتكون مدفوعة على 3 دفعات لأي منظم حفل، ولم تعد أرقام التي كانت تتجاوز مليون جنيه من سبونسرات الحفلات موجودة حاليا مثل الماضي.