أبرزهم هيثم شاكر .. مطربون يقدمون دويتوهات غنائية لأول مرة في 2021

بعنوان "كنت غلطة"، الأغنية من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع حسين النجار

قرر بعض المطربين خوض تجربة غنائية جديدة في مشوارهم الفني لأول مرة هذا العام بتقديم أغنية دويتو مع مطرب آخر، مثل هيثم شاكر الذي يقدم دويتو مع المطرب هيثم نبيل بعنوان “كنت غلطة”، الأغنية من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع حسين النجار، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.

كذلك يقدم محمد ضياء دويتو غنائي للمرة الأولى أيضا مع المطربة الشابة ندى مدحت بعنوان “إحساس جديد”.

أحمد محيي : هيثم نبيل له رؤية فنية جيدة في الأغنيات وتواجدهما معا اضافة كبيرة للسوق

وأعرب الملحن أحمد محي عن كونه يعتبر هذه الخطوة جيدة للغاية في مشوار هيثم شاكر وهيثم نبيل أيضا، لأنهما أصدقاء منذ الدراسة وهو ايضا صديق لهما فهما دفعة دراسية واحدة.

وأوضح أن هيثم نبيل له رؤية فنية وأفكار حلوة في الكلمات والألحان الخاصة بالأغنيات ، وظهر ذلك في أغنياته التي قدمها للمطرب أحمد سعد في مسلسل البرنس رمضان الماضي وكذلك افكار اغنيات مسلسل لؤلؤ الجديد الذي تقدمه الفنانة مي عمر ويعرض حاليا على شاشة on.

وتابع قائلا أن هيثم شاكر قدم ألبومات غنائية ناجحة ومميزة في مسيرته الفنية ، لذلك تقديمهما لأغنية مشتركة معا لاول مرة سيثمر عنه مشروع فني مختلف وناجح الايام القادمة.

وأكد محيي على أن الجمهور هو المستفيد من هذه المشاريع الفنية الجديدة والمختلفة، والتي يتم طرحها له هذا العام.

أحمد الناصر: الاثنان سيقدمان أغنية ناجحة لأنهما أصدقاء منذ سنوات وفيها ضخ روح جديدة للسوق

وقال الملحن أحمد الناصر ايضا ان هيثم نبيل وشاكر سيقدمان اغنية مميزة معا لانهما اصدقاء بالفعل منذ سنوات ، لافتا الى ان ذلك يساهم في التجديد في الغناء من خلال هذه الدويتوهات .

وأشار إلى أن الاثنين صوتين مختلفين عن بعضهما وذلك مهم في اي دويتو حتى يكون له معنى ، فحينما قدم منير اغنية مع خالد عجاج سابقا لم يتوقع احدا ان يغني منير معه لاختلاف طبقات صوتهما عن بعضهما وحققت الاغنية نجاحا كبيرا وذلك متوقعا لأغنية هيثم شاكر وهيثم نبيل الايام القادمة .

وأكد الناصر أن الدويتو الغنائي يساعد في ضخ روح جديدة في سوق الغناء المصري ، بدلا من الاكتفاء فقط بالاغنيات العاطفية او المقسوم المعروفة طيلة الوقت من اغلب المطربين المصريين.