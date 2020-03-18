أبرزهم نجل شعبولا وعجاج.. أبناء المطربين يظهرون للجمهور بأغنيات جديدة

الفن ليس فيه وساطة تساهم في استمرار أي فنان حتى لو كان نجل مطرب معين

يطرح بعض الفنانين الشباب من أبناء المطربين لأول مرة أغنيات جديدة الأيام المقبلة للجمهور استمرارًا لمسيرة آبائهم الفنية، وأبرزهم نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم.

يقدم نجل الفنان الشاب عدوية أغنية بعنوان “شمس عمري” إنتاج مصطفى السويفي،

كما يطرح نجل المطرب خالد عجاج أغنية “شكا حكى” التي قدمها والده سابقا في مشواره الفني وحققت نجاحا كبيرا في بدايته الفنية كدويتو مع والده الفترة المقبلة.

ويعود المطرب الشاب أحمد بتشان نجل المطرب الشعبي حمدي باتشان أيضا بأغنيات جديدة إنتاج “نجوم ريكوردز”.

إسلام خليل : من يسعى لتقليد والده فنيا لن يصل لشهرته ونجاحه

قال الشاعر الغنائي إسلام خليل إن هؤلاء المطربين الشباب أغلبهم يحاولون تقليد آبائهم في طريقة الغناء لذلك لم يستطيعوا تحقيق النجاح المتوقع مثل آبائهم.

وأضاف أن نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم يقلد والده دائما في أدائه، لذلك لم يستطع تحقيق نفس شهرته ونجاحه متمنيًا أن يغير أسلوبه في أغنيته الجديدة “شمس عمري”.

وأشار خليل إلى أن أحمد بتشان لا يشبه والده حمدي باتشان، ويحاول أن يقدم شكلا موسيقيا مختلفا عنه وسيكون له مستقبلا مميزا السنوات المقبلة.

وتابع أن أي فنان يحاول أن يقلد ما قدمه والده سواء كان في التمثيل أو الغناء، لن يصل لشهرته ونجوميته مثل محمد عادل إمام، لم يستطع أن يصل لأسطورة والده الفنان عادل إمام وكذلك أحمد السعدني لم يصل لنجومية الفنان القدير صلاح السعدني.

طارق حسيب: الجمهور هو الفيصل بشأن استمرار هؤلاء النجوم

وقال الموزع الموسيقي طارق حسيب إن الجمهور هو الحكم والفيصل في نهاية الأمر بالنسبة لهؤلاء المطربين الشباب.

ولفت إلى أن الفن ليس فيه وساطة تساهم في استمرار أي فنان حتى لو كان نجل مطرب معين، لكن انتشاره واستمراره في مسيرته الفنية يحددها الجمهور من خلال ما يقدمه هؤلاء المطربين الشباب أبناء الفنانين.

واستطرد ان من سيقدم منهم أغنيات بكواليتي جيد للجمهور، سيتقبله ويحقق نجاحًا الفترة المقبلة.

صلاح عطية : أحمد باتشان الأفضل لكن يحتاج لاختيار موضوعات جيدة

بينما يرى الشاعر صلاح عطية أن أحمد باتشان برغم أنه صوت جيد لكن حتى الآن لم يقدم أغنية تجعله نجما، رغم أنه أفضل هذه الأصوات الجديدة.

وأشار إلى أنه ليست الأصوات العظيمة هي التي تقدم فنا يستمر ويبقى في وجدان الجمهور، لكن المواضيع الجيدة هي التي تجعله نجما مثلما حقق أحمد سعد شهرة كبيرة باغنية “بحبك يا صاحبي”.

ونوه إلى أن عدوية نجل شعبان عبد الرحيم هو الذي يقدم أغنية شعبية مختلفة عن والده ولا يقدم نفس لحن أغاني والده “اييييه”.

وقال أيضا إن أحمد حجاج يغني بصوت مستعار وليس صوته الحقيقي، ويقوم بتقليد والده ولا يقدم جديدا للأسف.