أبرزهم مروان حمدي.. كيروش يضم ثلاثة لاعبين لقائمة مصر في أمم إفريقيا

استبعاد كل من محمد مجدي أفشة وأحمد رفعت

قرر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، استدعاء كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، إلى قائمة الفراعنة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وكان كيروش قد أعلن منذ يومين قائمة الفريق المستدعاة للمشاركة في البطولة والمكونة من 25 لاعبًا، قبل أن يضيف اليوم ثلاثة لاعبين آخرين.

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمد مجدي أفشة وأحمد رفعت ومروان حمدي، على رأس الأسماء المستبعدة من القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي – محمود جاد

خط الدفاع

أكرم توفيق – عمر كمال – أحمد حجازي -محمود حمدي الونش – أيمن أشرف – أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – محمود علاء

خط الوسط

عمرو السولية – حمدي فتحي – إمام عاشور – عبد الله السعيد – محمد النني – أحمد سيد زيزو – مهند لاشين

خط الهجوم

عمر مرموش – محمد شريف – مصطفى محمد – محمد صلاح- محمود حسن تريزيجيه – رمضان صبحي