أبرزهم ليلى زاهر ونجل عمرو ياسين وتيام قمر.. أبناء الفنانين يتفوقون في رمضان

استطاع أبناء الفنانين المشاركون لأول مرة في مسلسلات شهر رمضان الحالي، جذب الجمهور لهم والتميز بأدائهم لشخصياتهم المختلفة في الأعمال الدرامية.

وشارك لأول مرة نجل المؤلف عمرو محمود ياسين “محمود” في مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، كذلك شاركت الفنانة الشابة ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر في مسلسل الفتوة أيضا.

وقدم نجل المطرب مصطفى قمر ” تيام” دورا مميزا في مسلسل ” خيانة عهد” مع الفنانة يسرا ، ولاقى اشادة على مواقع التواصل الاجتماعي بدوره فيه .

قدري الحجار: نجل مصطفى قمر قدم نفسه بأداء جيد في خيانة عهد

يقول الناقد الفني قدري الحجار إن تيام قمر نجل المطرب مصطفى قمر، ظهر بأداء جيدا في مسلسل خيانة عهد بطولة الفنانة يسرا في السباق الرمضاني الحالي .

وأضاف أنه يحتاج لصقل موهبته بصورة أكبر الفترة المقبلة حتى يطور من نفسه، كما أن ليلى زاهر ظهرت بأداء جيد أيضا في مسلسل الفتوة .

ولفت إلى أن ليلى زاهر كان مفترض ان تشارك في مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان لكن والدها الفنان احمد زاهر هو من يحدد اختياراتها في التمثيل، وذلك قد يحد من تواجدها في أعمال فنية كثيرة .

نادر عدلي: لم يلفتوا الانتباه لهم في المسلسلات الرمضانية

وقال الناقد الفني نادر عدلي ان اداء ابناء الفنانين الذين شاركوا في مسلسلات رمضان لم يكن ملفتا له، لاسيما ان موهبتهم لم تظهر بشكل كاف حتى الان .

وتابع انه يجب ان تعطى لهم فرصا افضل واكبر في اعمال فنية قادمة سواء في الدراما او السينما ، منوها انه حتى الان لم يرى موهبة حقيقية منهم يمكن اعتبارها الافضل مثل ابطال مسرح مصر الذي ثبت بعد مرور الوقت انهم مجرد فقاعات تفتقد للموهبة الحقيقية .

واكد عدلي كذلك انه يجب ان نعطيهم فرصة الفترة المقبلة لاختبار موهبتهم بشكل كاف ثم الحكم عليهم سيكون افضل .

سمير الجمل : لايمكن الحكم عليهم حاليا لعدم ظلمهم

قال الناقد سمير الجمل ان هؤلاء الفنانين الجدد يمكن اعتبارهم حتى الان مستجدين وفي مركز تدريب ، لاسيما ان الفرص التي تمنح لهم ليست كبيرة في الاعمال الدرامية التي يشاركون فيها لكن مع التجارب القادمة سيظهر مستواهم الفني الحقيقي .

واشار الى انه لايمكن الحكم عليهم بصورة كبيرة ، حتى لايقع عليها ظلما كبيرا حاليا .

واكد ان ابناء الفنانون ليس شرطا ان يلمعوا من ادوارهم الاولى التي يقدمونها الا لو كانوا شديدي الموهبة ، مثل دنيا سمير غانم .