أبرزهم «زاهر» و«إدوارد» و«دياب».. تألق نجوم الأدوار الثانية في مسلسلات رمضان

أشاد الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأداء بعض الفنانين المشاركين في مسلسلات شهر رمضان هذا العام، خاصة الذين يقدمون الأدوار الثانية في المسلسلات، الذين استطاعوا التفوق على نجوم المسلسلات المشاركين بها .

تألق الفنان أحمد زاهر في مسلسل البرنس، وكذلك ادوارد الذي أشاد به الجمهور بشخصية “عبد المحسن” التي يجسدها في المسلسل.

كما تفوق المطرب الشعبي دياب في دوره “مدحت” في مسلسل فرصة تانية على بطلة العمل الفنانة ياسمين صبري، ومعه كذلك آيتن عامر، وأحمد فؤاد سليم في مسلسل الاختيار، وأحمد الرافعي ايضا في نفس المسلسل وشريف دسوقي في مسلسل 100 وش.

محمود عبد الشكور: المخرج اهتم بهذه الأدوار إضافة إلى موهبتهم

قال الناقد الفني محمود عبد الشكور إن تميز هؤلاء الفنانين الذين قدموا الأدوار الثانية في اغلب مسلسلات رمضان هذا العام، يعود لكون النصوص جيدة وكتابتها ايضا، اضافة إلى انه تم رسم شخصياتهم بشكل جيد، ولم يكن هناك اهتماما بالنجوم على حساب الأدوار الأخرى.

وأضاف أن هؤلاء الممثلين موهوبون بالفعل، وأتيحت لهم الفرصة للإبداع، لذلك ظهرت الصورة الدرامية بشكل قوي في اغلبية المسلسلات.

وتابع ان السينما المصرية برغم اعتمادها على ابطال معينين لكن كان هناك ادوار ثانية مهمة في غالبية الافلام، وذلك هو الوضع الطبيعي في الدراما والسينما انما الاعتماد على نجم العمل فقط مثل السنوات الماضية في المسلسلات دون الاهتمام بباقي الفنانين والادوار اثر كثيرا على مستوى المسلسلات السنين الماضية .

وليد يوسف: تم توظيفهم بصورة جيدة بشكل يتناسب مع موهبتهم الكبيرة

وقال السيناريست وليد يوسف إن أحمد زاهر وسلوى عثمان وإدوارد ليسوا فنانين جدد على الجمهور ، لكن الجديد في مسلسل البرنس هذا العام انه تم توظيفهم بصورة جيدة بشكل يتناسب مع موهبتهم الكبيرة الحقيقية ، فظهرت ملكات الابداع لهم بهذه الصورة المميزة في المسلسل .

واكد ايضا ان رحاب الجمل ايضا ودياب كانوا مميزين في المسلسلات في شهر رمضان ، مشيرا ان مقولة ” ربنا بيشاور” بمعنى ان طيلة الوقت تحاول الاجتهاد والتعب والتطويرمن نفسك حتى ياتي وقت يقرر ربنا انك تنور للناس وتظهر نتيجة تعبك .

واشار الى ان هؤلاء الفنانين تعبواكثيرا السنوات الماضية وسعوا لتطوير انفسهم بصورة كبيرة ، فظهروا بهذا المستوى في رمضان هذا العام .

فايزة هنداوي: الأدوار الثانية موهوبة بدرجة أكبر من نجوم المسلسلات

وتقول الناقدة فايزة هنداوي إن كل عام في الموسم الرمضاني تحديدا، نجد تفوق الادوار الثانية عن ابطال المسلسلات لانه يتم الاعتماد دائما على النجوم برغم انهم ليسوا ممثلين موهوبين مثل هؤلاء الفنانين الذين يقدمون الادوار الثانية.

ولفتت الى انه مثلا ياسمين صبري نجمة لذلك تتصدر اسم مسلسل فرصة تانية في رمضان، لكنها ليست ممثلة جيدة مثل ايتن عامر ودياب وهبة مجدي في المسلسل.

وتابعت ان احمد العوضي متفوق في مسلسل الاختيار على امير كرارة، واحمد فؤاد سليم ايضا وسلوى عثمان في مسلسل البرنس ايضا مميزة في دورها عن بطل المسلسل.

واكدت ان تفوق الادوار الثانية لانه يتم اختيار النجوم او النجمات بصرف النظر عن قدراتهم التمثيلية ، حيث انه يجب التفرقة بين النجم والممثل فالاول هو الذي يباع العمل باسمه فقط لكن ليس شرطا ان يكون موهوبا بشكل كافٍ .