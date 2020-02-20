أبرزهم خليل والخولي وسميحة أيوب.. فنانو الدراما يعودون بعد سنوات

غاب بعض الفنانين عن الدراما التليفزيونية لسنوات، برغم تقديمهم لمشوار فني طويل من الأعمال الدرامية الهامة حققوا بها شهرة واسعة ونجاحات كبيرة لكن سيعود هؤلاء الفنانين في شهر رمضان هذا العام ، ويشاركون في مسلسلات مختلفة أبرزهم الفنان القدير رياض الخولي الذي يشارك في مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال .

وكذلك الفنانة سميحة أيوب تشارك بعد فترة طويلة في مسلسل ” نساء من ذهب ” مع الفنانة نبيلة عبيد والفنانة نادية الجندي ، كما يتواجد الفنان أحمد خليل أيضا بعد سنوات في أكثر من عمل درامي .

أحمد سعد الدين: أخطأوا حينما ابتعدوا لسنوات ويملكون خبرة كبيرة

قال الناقد أحمد سعد الدين إن هؤلاء الفنانين الكبار أخطأوا في حق أنفسهم، حينما ابتعدوا السنوات الماضية عن شاشة التلفزيون لأنهم يملكون خبرة كبيرة في التمثيل .

وأضاف أن أحمد خليل ممثل يملك خبرة تتجوز 55 عاما وسميحة أيوب أيضا، لكن ابتعدوا حينما أحسوا أن الشاشة أصبحت تعتمد على جيل الشباب بصورة أكبر من الجيل القديم.

ولفت إلى أن هؤلاء الفنانين يعطون ثقلا فنيا كبيرا للأدوار التي يقدمونها للجمهور في أي عمل درامي، لذلك عودتهم تعتبر تصحيحا لمسار الدراما المصرية، وننتظر أن نشاهد أدوارهم في شهر رمضان.

سمير الجمل هم أعمدة الفن المصري وقيمتهم الفنية كبيرة

ويرى الناقد الفني سمير الجمل أن هؤلاء الفنانين الكبار هم بمثابة زبدة الفن كله إن حق التعبير، فهم يعطون لأي عمل فني يشاركون فيه قمية كبيرة والأعمال بدونهم تكون باهتة وليس لها طعم سواء كان أحمد خليل أو سوسن بدر أو سميحة أيوب .

وتابع رياض الخولي ممثل كبير ويكفي انه ظل لسنوات في مدرسة الفنان القدير محمد صبحي، لافتا إلى أن دوره في العديد من الأفلام والمسلسلات كانت رائعة .

وأشار الجمل إلى أن هؤلاء الفنانين هم أعمدة الفن المصري حقيقية، ولا يمكن أن ينساهم الجمهور بسهولة وأن قميتهم تزيد بغيابهم عن الشاشة لذلك عودتهم ستشهد إقبالا من الجمهور، مثلما التف الجمهور حول الفنان سيد رجب حينما قدم مسلسلات بطولته مثل رمضان كريم وأبو العروسة .

محمود قاسم: يحتاجون لعودة من خلال مخرجين معينين

وقال الناقد محمود قاسم إنهم أخذوا فرصتهم في التمثيل والجمهور يحب جيل الشباب الحالي بصورة أكبر، لافتا إلى أن رياض الخولي ممثل قدير ولم يستغل إمكاناته التمثيلية بالقدر الكافي حتى الآن .

وأشار إلى أن هؤلاء الممثلين يحتاجون لعودة قوية من خلال مخرجين يملكون أدوات معينة قادرون على إظهار روح جديدة منهم ، مضيفا أن أحمد خليل أثرى الدراما المصرية بأعمال فنية هامة وعودته ستكون شيئا مميزا هذا العام .

وتابع قائلا إن هؤلاء الفنانين يحتاجون للعودة للتمثيل بعد سنوات، لأنهم مسؤولون عن بيوتهم ولديهم التزامات بالتاكيد يحتاجون لتدبيرها من خلال العمل .