«أبرزهم تامر حسني وشيرين وبهاء سلطان».. أزمات نصر محروس مع نجوم الغناء

وقعت بين المنتج نصر محروس صاحب شركة فري ميوزيك وعدد من المطربين في شركته أزمات مختلفة، وسببها عقود الاتفاق بين الشركة التي تنتهي دائمًا بالخلافات والمحاكم للفصل بينهم، وأبرز هؤلاء المطربين:

أزمة بهاء سلطان

تعود الخلافات بين نصر محروس وبهاء سلطان إلى عام 2014 بعد طرح شركة «فري ميوزك» نغمات من ألبوم «سيجارة» عبر صفحتها الرسمية بموقع «يوتيوب» مع الإعلان عن موعد طرح الألبوم، مكتفية بطرح أغنية «أسيبك»، وبحلول شهر أبريل عادت وطرحت أغنية «أنا مش هندم».

وفي الوقت المعلن عنه لطرح الألبوم، استمرت الشركة المنتجة في تأجيل طرحه حتى شهر سبتمبر 2015، وخلال ذلك الوقت نشر محروس صوره مع بهاء سلطان عبر صفحته بموقع «فيسبوك» معلقا: «يضع صانع النجوم والفنان بهاء سلطان اللمسات الأخيرة للألبوم الجديد (سيجارة)».

ورغم انتظار الجمهور لطرح الألبوم على أحر من الجمر، إلا أن بهاء فاجأ الجميع بمنشور عبر صفحته، معلنا عدم طرح الألبوم لوجود مشكلة بينه وشركة الإنتاج، ملمحا لاحتمالية انفصاله عن نصر محروس.

وظلت الأزمة جارية حتى الوقت الجاري ولم يتم حلها بين بهاء سلطان ونصر محروس، ومع انتهى النداء وتلبيته إلى لا شيء، ومرت 3 سنوات كاملة، ليظهر فجأة بهاء سلطان خلال الفترة الماضية بمنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل «فيس بوك» قائلا : «إن ينصركم الله فلا غالب لكم، الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزك نصر محروس».

أزمة تامر حسني

وقع أيضا الفنان تامر حسني في مشكلة مع المنتج نصر محروس، الذي أنتج أول ألبوماته، وتطورت المشكلة باللجوء إلى القضاء، عندما طالبه «محروس» بدفع 81 مليون قيمة الشرط الجزائي بسبب تعاونه في تصوير فيديو كليب مع شركة إنتاج أخرى.

وتحدث تامر حسني عن تلك الأزمة في حوار سابق مع «المصري اليوم» عام 2009، وقال: «تسلمت إنذارا على يد محضر من نصر محروس يطالبني فيه بدفع ٨١ مليون جنيه، وهي قيمة الشرط الجزائى المكتوب في العقد الموقع بيننا».

أضاف حينها: «فوجئت بالإنذار لأننى أعتبر نصر أخا وصديقا قبل أن يكون منتجا، نصر محروس يرتب لذلك منذ فترة، فسمح لى أن أصور كليب إنتاج مشترك بينى وبين محسن جابر، وسبق أن سمح لى بتصوير كليب لصالح قناة ميلودى».

تابع قائلًا: «نصر محروس فكر أنه لن يحصل منى على ٨١ مليون جنيه خلال عامين وهى الفترة التي ينتهي فيها عقد مع شركته.

وحاولت الأتصال بنصر لحل الخلاف لكنه رفض، وقال لى: لنضع المشاعر خارج الشغل، وهدد بأنه لن يتنازل عن الدعاوى القضائية».

أزمة شيرين عبدالوهاب

حدثت أزمة كبيرة بين المنتج نصر محروس والمطربة شيرين عبدالوهاب، التي امتدت طيلة خمسة أشهر، مما جعل نقابة المهن الموسيقية تتدخل لحل الأزمة القائمة بينهما بشكل يرضي الطرفين وينهي الخلاف القضائي المتبادل بينهما.

ودخلا خلال اجتماع بالنقابة في أكثر من نقاش محتد، حاول أبوالسعود النقيب السابق تهدئته أكثر من مرة، وبعد مفاوضات طويلة خرج الطرفان ليعلنا اتفاقهما على الانفصال الفني شرط أن تدفع شيرين قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقدها مع نصر وقيمته 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعويض مادي عن نسبة حفلات «اللايف» التي لم يحصل عليها نصر.

وقدرت بمبلغ نصف مليون جنيه، وكان الخلاف الرئيسي في الاجتماع حول المبلغ، إذ أصر محروس على 4 ملايين جنيه، فيما تمسكت شيرين بثلاثة ملايين جنيه، وتدخل أبوالسعود وأوصله إلي3.5 مليون يتم سدادها بالتقسيط، بواقع 2 مليون جنيه تدفعها شيرين بعد 10 أيام ويتنازل بعدها محروس عن القضايا التي رفعها ضد شيرين، ثم تواصل هي سداد باقي المبلغ بواقع نصف مليون جنيه كل ستة أشهر.

شيرين خرجت من الاجتماع وهي سعيدة وقالت في تصريحات اعلامية سابقة : يارب تكون دي آخر المشاكل، وأكدت أنها بهذه الخطوة تكون قد أنهت جميع مشكلاتها، لتتفرغ لنفسها وألبوماتها.

حسام خليل: المطرب حينما تزيد شهرته ويعرفه الجمهور يتوقف عن دفع نسبة اللايف للمنتج

وأعرب حسام خليل منظم الحفلات عن كون العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذ الطرفين بنوده وشروطه ، ومعظم هذه الازمات التي وقعت مع المنتج نصر محروس ان الفنان او المطرب يكون موقعا لعقد معه بنسبة معينة يحصل عليها المنتج نصر محروس ، حتى يقدم له بهذه النسبة انتاجا فنيا كبيرا .

ويضيف انه بعدما يكبر النجم وتزيد شهرته يتوقف عن دفع هذه النسبة وتتراوح إلى 25% من حفلات اللايف الخاصة به ، مما يؤدي لحدوث هذه الازمات مع المنتج وقتها .

وتابع خليل انه بسبب توقف المطرب عن دفع هذه النسبة يحجم المنتج عن تنفيذ باقي بنود التعاقد معه وهي تقديم البومات غنائية له في مدة زمنية معينة ، ومطالبة المطرب سواء شيرين او تامر او بهاء سلطان بتسديد النسبة المتفق عليها منذ توقيع العقد المبرم بينهما وتصل الامور للقضاء .

وأكد انه المطرب في البداية يكون عنده استعداد لتوقيع عقد مع المنتج، حتى لو كان على بياض حتى يحقق شهرة من خلال هذا المنتج، وحينما يكون نجما في السوق من حقه اني ياخذ منه بمعنى ادق ” ياخذ من التورتة” حتى من باب الوفاء للجميل الذي قدمه له هذا المنتج في بداية مشواره ووقوفه بجانبه .

أكرم عادل: هذه الأزمات نتيجة خلافات تراكمية بين المنتج والمطرب

وقال الملحن أكرم عادل إن هذه الازمات وقعت لحدوث تراكمات بين المطربين ونصر محروس لانه لا شيء يولد فجأة بالطبع.

لافتًا إلى أن نصر محروس يكون متفقًا مسبقا معهم على تقديم البومات غنائية معينة، وبسبب الاختلاف في العقد المبرم بينهم تتوقف هذه الالبومات.

ويضيف أنه وقتها المطرب منهم انه جلس لسنوات طويلة دون ان يقدم شيئا للجمهور ، ويحس انه مجمد فنيا مثلما حدث مع بهاء سلطان منذ سنوات، ووقتها تندلع الازمة بينهما في العلن وتثير هذه الضجة، مثلما اثيرت ازمة دياب ونصر محروس مؤخرا.