أبرزهم «الليثي» و«عدوية» و«شيبة».. عودة المطربين الشعبيين بحفلات غنائية جديدة

لجذب عدد كبير من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي

غاب عن الساحة الغنائية كثير من المطربين الشعبيين، وقرروا العودة بقوة مرة أخرى للجمهور من خلال تقديم حفلات أون لاين لجذب عدد كبير من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحيا المطرب محمود الليثي حفلًا غنائيًا أون لاين مؤخرا لأول مرة، وقدم أغنيات عديدة اشتهر بها منها “بونبانية ” وغيرها.

كما قدم أيضًا المطرب الشعبي أحمد عدوية حفل أون لاين مع نجله المطرب محمد عدوية.

وأحيا المطرب الشعبي أحمد شيبة حفلا غنائيا ومعه المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، حيث يمهدان لطرح أغنيتهما الجديدة التي قاما بتسجيلها في أحد الاستوديوهات الأيام الماضية.

محمود عبد الستار : لا تحقق رواجًا كبيرًا للمطرب

يرى المنتج محمود عبد الستار ان هذه الحفلات لا تحقق رواجا كبيرا للمطرب ، لاسيما ان الجمهور اعتاد على حضور الحفلات الغنائية للمطرب الذي يحبه منذ سنوات ويراه لايف امامه وهو يغني ويتفاعل مع اغنياته على المسرح .

ولفت الى ان حفلات الاون لاين قد تحقق نوعا من المشاهدة لبعض المطربين ، لكن لاتتصدر التريند كما يتصور الكثيرين فذلك لاساس له من الصحة تماما .

واشار عبد الستار ايضا الى ان المطرب حينما لايغني امام الجمهور ، لايكون بكامل لياقته الفنية وذلك ظهر في اكثر من حفل تم احياؤه مؤخرا لبعض المطربين بدور وجود جمهور بسبب ازمة فيروس كورونا .

ونوه كذلك بأن المطربين الشعبيين المعروفين للجمهور مثل محمود الليثي وعبد الباسط حمودة وغيرهم ، اغنياتهم تسبب ايقاعات ورقص مع الجمهور فكيف يحدث التفاعل معها بدون وجود جمهور لمجرد الظهور والتواجد فقط في الحفلات الفنية .

مدين : الحفلات «الأون لاين» يجب أن تستمر لأنها إضافة للمطرب والمستمعين

وقال الملحن مدين ان فكرة حفلات الاون لاين كانت جيدة لكثير من المطربين ، حتى بعد عودة الجمهور لحضور الحفلات الغنائية الفترة المقبلة يجب ان تكون هذه الحفلات مسجلة اون لاين ايضا لانها تكون مختلفة تماما عن الحفلات التقليدية المعروفة .

واشار الى ان مطرب مثل تامر حسني حينما يغني في حفل له اغنية ” بتغيب” بطريقة واداء جديد مميز لماذا يحرم الاشخاص الذين لم يحضروا الحفل من سماع هذه الاغنية بهذا الشكل حينما لاتكون الحفلة مسجلة اون لاين .

وتابع قائلا انه قد يحدث موقف معين في اي حفل غنائي تقليدي يتواجد فيه الجمهور ، لكن حينما يتم مشاهدته على اي موقع بعد الحفل تكون الصورة مهزوزة بسبب ان الحفل لم يتم تسجيله اون لاين وارشفته .

وتمنى ان يكون كل حفل غنائي الفترة المقبلة حتى لو حضره الجمهور ، يتم تصويره اون لاين ويتم نشرها بصورة مميزة وراقية للجمهور الذي لم يحضرها ، لان ذلك يؤرخ للمطرب ايضا اغنياته التي يقدمها في هذه الحفلات وذلك ادى للفنان ان يجدد من اداؤه في الحفلات لاغنياته دائما، بالاضافة ان الجمهور سيستمتع بمشاهدة الحفلات الفنية اون لاين ، مثلما يتم مشاهدة المسرحيات القديمة حتى الان بعد مرور سنوات لانه تم تسجيلها وارشفتها .

رشا طموم: لها ايجابياتها وسلبياتها بالنسبة للجمهور والفنان

وتقول أستاذة الموسيقى رشا طموم إن هذه الحفلات الأون لاين لها إيجابيتها وسلبياتها ، فمن ضمن مميزاتها أنها مثل عروض المتروبوليتان، شكل من الاشكال لجمهور الأوبرا المصرية لرؤية عروض عالمية.

وأضافت أن سلبيات هذه الحفلات أنها تفتقد للروح الحية التي يعيشها الجمهور مع الفنان بسبب تأثير اللايف عليهم بأن يروا المطرب أمامهم يشاهدون ما يفعله على المسرح، ويتفاعلون مع أحاسيسه ومشاعره وحركاته حتى النفس التي يخرج منه في الحفل اللايف.

وتابعت قائلة، إن حفلات اون لاين هي المتاحة في ظل الظروف التي نعيشها، لأنه يصعب حضور حفل حي بسبب فيروس كورونا، مشيرة أنه لولا نقل وتسجيل الحفلات الغنائية لم نكن نستطيع الاستمتاع بحفلات أم كلثوم المميزة حتى الآن.